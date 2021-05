Bývalá poslankyňa za OĽaNO Shahzad vstúpila do strany Spolu

Príchod Shahzad je podľa šéfa strany výraznou posilou.

6. máj 2021 o 10:04 SITA

BRATISLAVA. Novou členkou strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) sa stala Silvia Shahzad. Tá bola v rokoch 2016 až 2020 poslankyňou Národnej rady za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

V tlačovej správe o tom informoval hovorca strany Spolu Matej Bučko. Podľa predsedu Spolu Juraja Hipša je príchod Shahzad do strany ďalšou výraznou personálnou a odbornou posilou. Bývalá poslankyňa je totiž dlhoročnou obhajkyňou práv ľudí so zdravotným znevýhodnením.



Shahzad ako nová členka strany uviedla, že chce zúročiť svoje skúsenosti z parlamentu a hľadať príležitosti, ako zviditeľniť zdravotne postihnuté osoby. Predstavila už aj svoje priority.

„Vždy bude pre mňa kľúčová prístupnosť, začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti cez zamestnávanie alebo komunitný život, ale aj nastavenie základných systémových princípov, napríklad cez Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím,“ tvrdí Shahzad, ktorá chce byť partnerom a ochrancom záujmov hendikepovaných v politike.



Silvia Shahzad vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Poslankyňou NR SR bola v rokoch 2016 až 2020. V parlamente pôsobila ako členka Výboru NR SR pre sociálne veci. Bola prvou ženou na vozíku, ktorá získala mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.