LIVE: Európska únia oslavuje 71. rokov

Slovensko je v Únii 17 rokov.

6. máj 2021 o 13:02 SME

Európska únia oslavuje svoje 71. narodeniny. Symbolom osláv sa stalo logo wi-fi pripojenia, vďaka ktorému sme si aj v čase koronakrízy ostali stále blízki.



Narodeniny Európskej únie sa oslavujú 9. mája na výročie podpisu Deklarácie Roberta Schumana, ktorá spustila modernú európsku integráciu.



Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v spolupráci s mestom Košice, aj tento rok pripravujú oslavu narodenín Európskej únie - Deň Európy, ktorý sa uskutoční 6. mája. Oslavy sa tento rok opäť presúvajú do online priestoru.

„Hlavný motív nášho tohtoročného Dňa Európy je - Prepojení v Európe. Koronakríza nám pripomenula skutočný zmysel vyše 70-ročného odkazu solidarity a jednoty. Bola skúškou pre Európu, ale aj každého z nás. Mnohému nás naučila, posunula ďalej aj otvorila nové možnosti. A ukázala, že Slovensko, ktoré je členom Únie už 17 rokov, sa môže na partnerov v Únii spoľahnúť,“ povedal vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Sermek.

Deň Európy tento rok nebude podľa jeho slov len oslavou Európy, bude tiež otvorením novej kapitoly, ktorou je oficiálne odštartovanie Konferencie o budúcnosti Európy.

„Teraz, keď už vidíme svetlo na konci tunela, nemôže byť vhodnejší čas na diskusiu občanov s európskymi inštitúciami o tom, čo ďalej s našou Európu a ako naplniť skutočné priority,“ dodal Sermek.

„Nie je to tak dávno, čo bola Európa kontinentom rozhádaných bojujúcich štátov. No skúsili sme to inak a vidíme, že sa nám spoločne žije oveľa lepšie. Aj krízy zvládame lepšie a snažíme sa z nich učiť," hovorí vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Európska únia podľa neho nie je len o výhodách jednotného trhu a Schengenského priestoru. "Je aj o vzájomnej solidarite, podpore a vôli zlepšovať spoločný život v Európe,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Podujatie pri príležitosti Dňa Európy môžete sledovať tu: