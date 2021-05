Šéf SIS by mal prejsť výberom, Valášek navrhne zmenu zákona

Progresívci nevidia dôvod, prečo by si mali šéfa SIS vyberať politické strany.

6. máj 2021 o 13:09 SITA

BRATISLAVA. Predsedníčka Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová tvrdí, že ďalší riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) by mal prejsť riadnym výberovým konaním.

Reaguje tak na dnešné vymenovanie nového šéfa SIS Michala Aláča. V tlačovej správe o tom informoval Radovan Choleva, riaditeľ komunikačného oddelenia PS.



„Nie je žiaden dôvod, aby si práve táto jediná funkcia v štáte nevyžadovala žiaden výberový proces a aby si ju politické strany nárokovali v rámci politických dohôd ako ‘nášho človeka’,” uviedla Bihariová.

Navrhnú zmeny

Historická skúsenosť s SIS podľa nej ukázala, prečo by vôbec nemala byť prepojená s exekutívou a riadená a obsadzovaná vládnou stranou. „Za 30 rokov by sme sotva našli obdobie, kedy SIS-ka nebudila odôvodnené obavy, že sa stáva nástrojom vládnej moci na získavanie politického prospechu či zdiskreditovanie politických súperov,“ dodala predsedníčka PS.



Nezaradený poslanec Národnej rady (NR SR) a člen PS Tomáš Valášek navrhne zmenu zákona o SIS, na základe ktorej by každý budúci šéf tajných musel prejsť pohovorom aj v parlamente.

„Je naozaj len ťažko vysvetliteľné a obhájiteľné, prečo práve riaditeľ inštitúcie, ktorá smie vykonať najtvrdšie zásahy do súkromia a ľudských práv občanov je volený zväčša bez toho, aby občania čo i len tušili o pozadí tejto osoby a aby výber riaditeľa mohli ovplyvniť cez svojich poslaneckých zástupcov,” tvrdí poslanec.

Dodáva, že riaditelia tajných služieb sú verejným vypočutím pred parlamentom preverení vo väčšine susedných krajín. Podľa Valáška by sa tak zvýšila aj dôveryhodnosť SIS, ktorá podľa neho funguje ako štát v štáte.

Lepšia kontrola

Valášek by chcel presadiť aj posilnenie kontrolných orgánov tajných služieb v parlamente. Tie podľa neho fungujú len formálne. „Čím citlivejšia kauza, tým menej informácií vláda zdieľa s parlamentom,” povedal.

Problémom je podľa neho aj neochota koaličných poslancov dôsledne preverovať kroky „svojich” nominantov. „Zabúdajú, že parlament má zo zákona zodpovednosť za poctivú kontrolu spravodajských služieb, bez ohľadu na to, kto ju vedie,” uviedol.

Ak si ju výbory nezačnú plniť, PS podľa Valáška podá návrh na zrušenie troch osobitných kontrolných výborov NR SR na kontrolu SIS, Vojenského spravodajstva a Národného bezpečnostného úradu a navrhne zriadenie Spoločnej komisie pre kontrolu bezpečnostných služieb.



Prezidentka Zuzana Čaputová dnes do funkcie nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) vymenovala Michala Aláča. Ten inštitúciu ako námestník SIS dočasne viedol namiesto Vladimíra P., ktorý je momentálne vo väzbe.

Najdôležitejšou úlohou nového riaditeľa SIS bude podľa prezidentky posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, posilniť dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu.