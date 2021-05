Kolíková bude vysvetľovať pochybnosti o firme na klube Sme rodina

Kollár nevylúčil, že by hnutie mohlo hlasovať za jej odvolanie.

6. máj 2021 o 14:57 TASR

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina sa bude ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) pýtať na poslaneckom klube na pochybnosti v súvislosti s návrhom na jej odvolanie z funkcie.

Ak by okolnosti nedokázala vysvetliť, šéf Sme rodina Boris Kollár pripustil, že by hnutie mohlo hlasovať za jej odvolanie. Poukázal však na to, že schôdzu Národnej rady SR na jej odvolávanie iniciovala opozícia a ide o jej pohľad na vec.

Hnutie sa chce preto na pochybnosti pýtať priamo ministerky. Ak sa ukážu podozrenia opozície ako "hlupáctvo", Kollár deklaroval podporu Kolíkovej.

"V prípade, že nedokáže tie veci vysvetliť, môže sa to stať," odpovedal Kollár vo štvrtok na otázku, či by Sme rodina mohlo v nejakom prípade hlasovať za odvolanie Kolíkovej.

Pripomenul ale, že pri návrhu na jej odvolanie ide o pochybnosti a pohľad na vec zo strany opozície. Diskutovať chcú preto v hnutí s ministerkou. "Nejdeme ju ani grilovať, ani napádať, slušne sme si ju zavolali na klub a chceme počuť niektoré odpovede na niektoré otázky," dodal.

Mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery Kolíkovej inicioval Smer. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo podnikania ministerky a jej rodinnej firmy.

Poznamenal, že nemôžu akceptovať, ak rodinná firma Kolíkovej okráda ľudí. Mimoriadne rokovanie parlamentu sa začne v pondelok o 10.00 h.