Dobré ráno: Kolúznu väzbu treba zmeniť

Väzba nenahrádza trest. Má byť humánna.

6. máj 2021 o 23:21 Adam Valček, Jana Maťková, Zuzana Kovačič Hanzelová

Sme rodina síce tvrdí, že väzobné stíhanie chce riešiť už mesiace. Predseda Boris Kollár však najnovšie priznal, že zmenou zákona chcú pomôcť Vladimírovi Pčolinskému, blízkemu nominantovi Sme rodina, ktorý sedí v kolúznej väzbe pre korupciu. Je dobré, že sa mení väzba až po tom, čo v nej sedia prominentní ľudia? A ako by sa vlastne mala zmeniť?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta investigatívneho reportéra Denníka SME Adama Valčeka.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby sa stal Michal Aláč. Na návrh vlády ho vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. V SIS pôsobil vyše desať rokov, no za éry jej šéfa Antona Šafárika, nominanta SNS, z nej načas odišiel. Od 8. decembra 2020 zastával pozíciu námestníka riaditeľa.

Očkovať vakcínami Pfizer a Moderna proti ochoreniu Covid-19 sa po novom môžu už aj osoby nad 50 rokov. Do konca mája by na Slovensko malo prísť viac ako jeden a pol milióna dávok vakcín. Najviac by malo byť pfizerov a to viac ako jeden milión.

Poslanci Hlasu podporia odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Schôdza parlamentu bude v pondelok. Odvolávať ju chce opozičný Smer pre jej podnikateľskú činnosť.

Únia aj USA začali hovoriť o uvoľnení patentov na vakcíny. Znamenalo by to lacnejšiu výrobu aj v chudobnejších častiach sveta.

