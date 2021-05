Kolíková zodpovedala na klube Sme rodina všetky otázky o rodinnej firme

Pčolinský dôvod na odvolávanie nevidí.

6. máj 2021 o 22:15 SITA

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zodpovedala na poslaneckom klube hnutia Sme rodina všetky otázky poslancov k podnikaniu jej rodinnej firmy.

V dnešnej diskusnej relácii televízie Joj Na hrane to povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský s tým, že na základe toho nevidí dôvod na to, aby bola odvolaná zo svojej funkcie.



Mimoriadna schôdza, na ktorej má byť Kolíková odvolávaná z funkcie, bude v pondelok 10. mája so začiatkom o 10:00.

Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer.