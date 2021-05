Bryndzové halušky nie sú pre každého. Ako vnímajú cudzinci slovenskú kuchyňu?

Perex: Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

7. máj 2021 o 13:06

1. Schody rabína Armína Friedera či Park Gábora Barossa. O tom, ako z bratislavskej mapy postupne miznú nepomenované miesta sa dozviete v našom týždennom prehľade noviniek a zaujímavých tipov zo Slovenska: Nameless Bratislava Old Town places to receive names

2. Pre bežných ľudí môže miliardový plán ekonomickej obnovy Slovenska vyzerať ako obed zadarmo. Platiť ho však budeme cez nové európske dane, hovorí analytik INESS Richard Ďurana o pláne reforiem, ktorý sme poslali do Bruselu: Slovakia sent its 600-page plan to Brussels on becoming a better

3. V Bratislave sa nachádza miesto, na ktoré putujú židia z celého sveta. V minulom storočí ho takmer zničili a k jeho znovuzrodeniu došlo až v roku 2002. Stále sa ukrýva pod zemou, no vy doň môžete nahliadnuť aj vďaka nášmu článku: A pilgrimage destination for many Jews from around the world

4. Po sprevádzkovaní dvoch nových elektrických vedení s vysokým napätím medzi Slovenskom a Maďarskom začiatkom apríla ukončil minister hospodárstva pravidlo, ktoré zakazovalo pripájanie nových väčších zdrojov do siete. Zároveň sa po dlhých 17 rokoch zrušil zákaz stavať nové veterné elektrárne: Wind power stations can be erected in Slovakia after a 17-year ban

5. Na Slovensko zavítal vtáčik, ktorý sa vyskytuje skôr v južnejších krajinách Európy. Odhalil ho netradičný spev. Do týchto dní ho nikto na území Slovenska, Maďarska, Česka či Rakúska nevidel. V našom článku sa dozviete, čím je charakteristický a ako vyzerá: Slovakia welcomes a new, unusual bird into its animal registry

6. V oblasti auditu sa chystajú veľké zmeny. Ministerstvo hospodárstva plánuje zrušiť povinnosť byť členom Slovenskej komory audítorov. Menej povinných auditov navyše môže dostať niektoré audítorské spoločnosti do existenčných problémov. Prídu totiž o klientov: Auditors can help companies overcome current crisis

7. Ak ste mali niekedy možnosť sedieť počas obeda alebo podvečer v blízkosti trnavskej Baziliky sv. Mikuláša, atmosféra pri vyzváňaní jej zvonov je nezabudnuteľná. Vedeli ste, že sú umiestnené len v jednej z dvoch veľmi podobných veží, ktoré však vôbec nie sú rovnaké? Úlohu v tom zohrali aj peniaze: The tallest spot in Trnava protected by a golden rooster

8. Namiesto spoznávania iných kultúr študovali z domu. Traja Slováci nám opísali, ako počas pandémie funguje ich štúdium na zahraničných školách v Rakúsku, Holandsku a Česku: The pandemic stripped studying abroad of many of its lures and benefits

9. Pandémia stále valcuje niektoré oblasti našej ekonomiky. Februárové štatistiky však v porovnaní s úvodom roka nie sú už také hrozivé. Priemyselná produkcia rastie a v zahraničnom obchode boli zaznamená viaceré rekordy: Revenue and construction sector still suffer from pandemic

10. Bryndzové halušky či lokše nie sú pre každého. Ako vnímajú cudzinci slovenskú kuchyňu sa dozviete v podcaste Američana Jeremyho Hilla: Dobrú chuť. Are you going to eat that?

