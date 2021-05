Vládny Hotel Bôrik plánujú rekonštruovať a zatepliť

Celkovo sa náklady odhadujú na 3,94 milióna eur s DPH.

7. máj 2021 o 18:13

BRATISLAVA. Vládny Hotel Bôrik v Bratislave by sa mal rekonštruovať a zatepliť. Obnovou sa má znížiť jeho energetická náročnosť. Celkovo sa náklady odhadujú na 3,94 milióna eur s DPH.

Vyplýva to z Návrhu investičnej akcie - Rekonštrukcia fasády - zateplenie Hotela Bôrik, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad vlády (ÚV).

Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický stav obvodového plášťa hotela. Realizáciou projektu má dôjsť aj k "výraznej úspore spotreby energie na celkovú prevádzku zariadenia".

"Obvodový plášť už má vyše 40 rokov a preto je jeho rekonštrukcia žiaduca. Zároveň dôjde aj k zatepleniu strechy a odstráneniu jej porúch," uviedol ÚV v materiáli.

Zníženie energetickej náročnosti by sa malo diať výmenou obkladu a zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy a výmenou okien a dverí. Budova by sa tak mala zaradiť do celkovej potreby energie do triedy A.

"Technický stav má aj priamy vplyv na energetickú náročnosť vykurovania a chladenia objektu. Realizáciou navrhnutých opatrení by potreba energie na vykurovanie mala klesnúť až o 68 percent, v priemere o 55 000 eur/rok na spotrebe zemného plynu," skonštatoval úrad. Cieľom rekonštrukcie je aj zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti objektu a zvýšenie estetiky.

Úrad navrhuje, aby sa rekonštrukcia financovala zo štátneho rozpočtu. Rekonštrukcia by podľa materiálu mala začať koncom roka 2021 a trvať do prvej polovice roku 2023. Posunúť sa to podľa ÚV môže v závislosti od ukončenia verejného obstarávania.

Účelové zariadenie Hotel Bôrik postavili v roku 1974. Poskytuje ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby, ako sú semináre, školenia a konferencie pre potreby ÚV a iné ústredné orgány štátnej správy.