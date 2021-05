Čaputová: Európska únia sme my

Prezidentka vystúpila pri príležitosti Dňa Európy a začiatku Konferencie o budúcnosti Európy.

9. máj 2021 o 12:02 SITA

BRATISLAVA. Začína sa obdobie, počas ktorého sa uskutoční debata o budúcnosti Európy a jej ďalšom smerovaní.

Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov a šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka pri príležitosti Dňa Európy a začiatku Konferencie o budúcnosti Európy.

Konferencia je podľa hlavy štátu v prvom rade príležitosťou pre ľudí zapojiť sa a povedať svoj názor na to, akú Európsku úniu (EÚ) chceme.

„Európska únia sme totiž my. Nie je to len fráza, je to vyjadrenie našej slobodnej voľby,“ doplnila prezidentka. Pripomenula, že s krajinami EÚ zdieľame nielen spoločnú geografiu alebo s väčšinou z nich aj spoločnú menu.

„S Európskou úniou sme bytostne prepojený, pretože až 90 percent priamych zahraničných investícii na Slovensko pochádza z európskych krajín,“ dodala.

Zuzana Čaputová zdôraznila, že súčasnosť nastoľuje veľké výzvy, ku ktorým je potrebné čeliť spoločne. „Ako sa postavíme k obnove európskych ekonomík? Ako sa spoločne staneme odolnejšími voči budúcim hrozbám? Ako dokážeme zlepšiť sociálny status našich občanov? Ako zabezpečíme trvalú udržateľnosť a dosiahneme stanovené uhlíkovo-neutrálne ciele? To všetko sú otázky, na ktoré potrebujeme spoločne hľadať odpovede,“ skonštatovala hlava štátu.

Prezidentka pripomenula, že Slovensko s krajinami EÚ zdieľa aj hodnoty, ako napríklad rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobodu a demokraciu, rovnosť, princípy právneho štátu či záväzok dodržiavať základné ľudské práva. „Veľmi si želám, aby bolo Slovensko vnímané ako konštruktívny európsky partner. Prispejme k tomu aj našou vecnou diskusiou o budúcnosti Európy,“ uzavrela Zuzana Čaputová.