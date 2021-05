Letanovská po odchode zo Za ľudí vstupuje do Spolu

Letanovská odišla zo Za ľudí pre nespokojnosť so spôsobom, akým stranu vedie Remišová.

12. máj 2021 o 9:46 (aktualizované 12. máj 2021 o 9:50) SITA, TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Novou posilou mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) bude Andrea Letanovská.

Súvisiaci článok Letanovská: Odpor voči Remišovej rastie. Stráca podporu kľúčových ľudí Čítajte

Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil predseda strany Juraj Hipš.

Letanovská minulý týždeň oznámila svoj odchod z vládnej strany Za ľudí. Odôvodnila to nespokojnosťou so spôsobom, akým stranu vedie predsedníčka Veronika Remišová, pričom za poslednú kvapku označila to, že sa podľa nej Remišová nedostatočne postavila za ministerku Máriu Kolíkovú.

V strane Spolu vidí Letanovská priestor pre víziu lepšie fungujúceho zdravotníctva zameraného na pacienta. Chce byť súčasťou rozumnej a odbornej alternatívy voči chaosu, ktorý tu podľa nej vládol za posledný rok, ale aj alternatívy voči predchádzajúcim vládam.

Upozornila na nízku dôveru občanov. "Predstavy o vláde slušných a kompetentných ľudí, ktorí si dokážu nielen získať, ale aj udržať dôveru voličov, sa nenaplnili," pripomenula Letanovská.

Predseda strany Spolu Juraj Hipš povedal, že Letanovskej konštruktívna kritika vo vládnej koalícii nenašla podporu.

Letanovská pôsobí ako lekárka. O poslanecký mandát prišla po tom, ako sa do parlamentu vrátil Vladimír Ledecký, ktorý odišiel z funkcie štátneho tajomníka ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Už skôr do Spolu vstúpil aj Letanovskej bývalý kolega zo Za ľudí Miroslav Kollár.