Novela umožní opravovať samosprávam aj chodníky či cesty, ktoré oficiálne nikomu nepatria

Ružinov má vo svojej správe 21 kilometrov chodníkov, ktoré nikomu nepatria

12. máj 2021 o 14:37 SITA

BRATISLAVA. Novela zákona umožní samosprávam opravovať či udržiavať aj chodníky, cesty či detské ihriská, ktoré oficiálne nikomu nepatria.

Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla skupina koaličných poslancov hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobností (OĽaNO), Sme rodina a strán Za ľudí a Sloboda a solidarita (SaS).

Národná rada SR (NR SR) dnes koaličný návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podporila v hlasovaní 98 hlasmi.

„Zákony boli tak nedokonale spravené, že sa ani tie chodníky, ani tie cesty mnohokrát nedali opraviť, pretože mali neznámeho vlastníka,“ povedala poslankyňa NR SR Monika Kozelová (OĽaNO). Doterajšia podoba zákona neumožňovala poskytovanie verejných investícií do opráv či údržby ciest, chodníkov, detských ihrísk či oplotení, pokiaľ mali neznámeho vlastníka.

Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren (SaS) uviedol, že iba mestská časť Ružinov má 21 kilometrov ciest a chodníkov, ktoré nikomu nepatria a niektoré z nich ani oficiálne neexistujú.

„To sú tie cesty a chodníky, ktoré sú 30 rokov notoricky rozbité, pretože ich nikto neopravoval, pretože starosta, ktorý by ich dal opraviť, by bol jednou nohou v base, pretože by použil verejné prostriedky na investíciu do majetku, ktorý nepatril mestu alebo obci,“ povedal Chren.

Zákon síce nebude umožňovať napríklad investície do rozvoja, ktorý by si vyžadoval stavebné povolenie, umožní však aspoň zimnú údržbu komunikácií, opravy výtlkov, asfaltovanie, opravu múrov či detských ihrísk stojacich na nevysporiadanych pozemkoch. Novela zákona má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.