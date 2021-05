Šeligu by mal na poste podpredsedu parlamentu nahradiť Lehotský

Novým predsedom sociálneho výboru má byť Ledecký.

12. máj 2021 o 15:59 TASR

BRATISLAVA. Podpredsedom Národnej rady SR by sa mal stať poslanec Tomáš Lehotský (Za ľudí), ktorý má v kresle nahradiť straníckeho kolegu Juraja Šeligu.

Novým predsedom Výboru NR SR pre sociálne veci má byť namiesto Jany Žitňanskej Vladimír Ledecký (obaja Za ľudí).

Šeliga a Žitňanská sa svojich funkcií vzdali po medializovaných informáciách o tom, že boli v čase zákazu vychádzania v interiéri kaviarne.

Žitňanská pre TASR uviedla, že strana Za ľudí navrhne na tieto posty Lehotského a Ledeckého. Návrhy by chceli zaradiť ešte do programu aktuálnej májovej schôdze. Oboch musia do funkcií potvrdiť poslanci hlasovaním.

Šeliga a Žitňanská sa vzdali funkcií pred týždňom. Týždenník Plus 7 dní ich odfotil spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS) v podniku v centre hlavného mesta, a to v čase zákazu vychádzania.

Naďalej totiž platia pandemické opatrenia, podniky majú mať otvorené len terasy, a to iba do 21.00 h. Droba reagoval, že ho situácia mrzí, no z funkcie neodstúpi, pretože nejde podľa neho o také zlyhanie, pre ktoré treba odstupovať.