Miesta riešia v poslednej chvíli pred spustením povinnej škôlky. Čo ak dieťa nevezmú?

Od septembra bude pre päťročné deti povinný posledný ročník škôlky.

16. máj 2021 o 17:00 Daniela Hajčáková

Dieťa by pri nástupe do škôlky malo mať hygienické návyky. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Miestnosť, ktorá dosiaľ slúžila ako knižnica, prerobia v krajnom prípade na dve škôlkarské triedy. Väčší problém však bude zabezpečiť deťom učiteľov. Prilákať ich do Bratislavy, kde sú náklady na život a bývanie výrazne vyššie v porovnaní s inými časťami Slovenska, nie je totiž jednoduché.

V bratislavskej mestskej časti Ružinov sa však pre veľký počet detí, ktoré rodičia hlásia do škôlok, pripravujú aj na takýto krízový scenár.

Už v predošlých rokoch neprijali ružinovské materské školy pre nedostatok miesta do sto detí nad tri roky. Mladšie, hoci ich rodičia tiež prihlasovali, šancu ani nemali.

"Tento rok to bude oveľa horšie - a nielen u nás, ale zrejme v celom hlavnom meste," varuje ružinovský starosta Martin Chren. V nasledujúcom školskom roku začne totiž platiť novinka, posledný ročník materskej školy bude pre päťročné deti povinný.

Napriek tomu, že v Ružinove každoročne podľa Chrena budovali sto nových miest pre škôlkarov, stačiť podľa všetkého aj tak nebudú.

"Sme podľa zákona do škôlky povinní prijať všetky deti do posledného ročníka - čím logicky zostane menej miesta pre troj- a štvorročné deti," dodáva starosta.

Sú však aj obce, kde nebude problém nájsť miesto iba pre troj- a štvorročných škôlkarov, ale problém môže byť aj pri umiestnení päťročných predškolákov. V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú miesto iba pre 57 detí, hlási sa ich však až 107.

Inštitút vzdelávacej politiky k septembru 2020 odhadol, že v mieste svojho bydliska sa do škôlky nemusí dostať od 1800 do 2800 päťročných detí - v prípade, že by miesta nezabrali ďalším mladším deťom.