Čepčeka po troch schôdzach vylúčia z klubu OĽaNO, predpokladá Krošlák

Dôvodom by malo byť jeho hlasovanie s kotlebovcami.

12. máj 2021 o 17:14 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Dôvodom vylúčenia poslanca Národnej rady SR Martina Čepčeka z vládneho klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo byť jeho hlasovanie za zákony opozičnej Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

Uviedol to poslanec NR SR Ján Krošlák (OĽaNO) pre portál Webnoviny.sk. Práve pre toto hlasovanie dostal Čepček začiatkom februára od klubu „dištanc“.

Súvisiaci článok Šéfovia OĽaNO ho nepoznali, predstavil sa vo videách. Ako sa Čepček dostal do parlamentu Čítajte

Nemohol sa tak zúčastňovať na zasadnutiach klubu v parlamente a tri mesiace využívať jeho výhody. Predseda klubu Michal Šipoš pre portál potvrdil, že tento stav bude trvať ešte aj počas júnovej schôdze.

Krošlák predpokladá, že Čepček bude po troch schôdzach parlamentu z klubu vylúčený. Je podľa neho evidentné, že nemá záujem dostať sa naspäť a na základe jeho hlasovaní nemá záujem požívať ich výhody. Z daných dôvodov ho považuje už za opozičného poslanca.

„Už niekoľkokrát som sa pýtal predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša, že ako je to so mnou. Informáciu, ktorú som dostal 4. februára, bola, že nemôžem chodiť na klub a nemám výhody klubu. Počítal som, že 4. mája, čo sú tri mesiace, sa vyjadria a povedia mi, ako je to so mnou. Doteraz informácie nemám,“ povedal Čepček pre portál. Dodal, že na rokovania klubu nechodil od 4. februára.