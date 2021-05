Začalo sa to pár dôkazmi, no svedectvá sa nabaľovali. Kam sa za rok posunulo vyšetrovanie veľkých rýb

BRATISLAVA. Keď si polícia koncom apríla minulého roka prišla po exšéfa hmotných rezerv Kajetána Kičuru, vtedajší premiér Igor Matovič to označil za svoj "prvý skalp".

Hoci ako premiér nemal dosah na prácu polície a tá musí spolu s prokuratúrou konať nezávisle, Matovič sľuboval, že nominanti predošlých vlád "pôjdu dole rad radom". Šéf Smeru Robert Fico reagoval, že ide o politických väzňov.

"Za rok ich skončili v base desiatky," sumarizoval Matovič koncom apríla už ako bývalý premiér.

V skutočnosti však z takzvaných veľkých rýb zatiaľ vo výkone trestu nie je nikto. Do desať ich je vo vyšetrovacej väzbe, čo znamená, že ešte len čakajú na súdny proces.

Traja z takzvaných kajúcnikov, ktorí sa priznali a spolupracujú s políciou výmenou za miernejší trest, uzavreli dohodu o vine.

Práve na základe výpovedí kajúcnikov sa počiatočné podozrenia z korupcie v polícii a na prokuratúre začali rozrastať až k najvyšším miestam.

Denník SME sa pozrel, v akom štádiu je vyšetrovanie najzávažnejších káuz a ako sa postupne zbierali svedectvá o korupcii v štáte.

Ľudovít Makó

Ľudovít Makó. (zdroj: TASR)

Bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy zadržali vlani v septembri v rámci akcie Božie mlyny. Dnes je z neho kajúcnik, ktorý sa pre políciu stal spomedzi všetkých zrejme najkľúčovejším.

Práve od jeho výpovedí sa odvíja množstvo ďalších zatýkaní a na jeho slová postupne nadviazali aj viacerí ďalší spolupracujúci obvinení. Zrejme aj vďaka tomu Makóa už v polovici novembra pustili na slobodu.

Odvtedy sa pravidelne objavuje na výsluchoch, pričom podľa neoficiálnych informácií sa zdržiava v Dubaji a na Slovensko sa vracia len na dohodnuté úkony.

Makó vo svojich výpovediach opisuje množstvo korupčných praktík u daniarov, do ktorých boli zapletené aj špičky polície. Z jeho svedectva vyplynulo napríklad obvinenie exprezidenta polície Tibora Gašpara a oligarchu Norberta Bödöra, ktorí vytvorili v polícii organizovanú skupinu.

Makó dokonca vyhlásil, že ponuku na miesto šéfa KÚFS dostal v roku 2014 priamo od tejto dvojice, čím sa započala ich ďalšia spolupráca.

Vypovedá však aj proti ďalším vrátane Gašparovho nástupcu Milana Lučanského.

Viaceré indície nasvedčujú tomu, že Makó okrem KÚFS pôsobil aj v SIS, do ktorej sa presunul po odchode od daniarov. Zmienil to aj dnes už bývalý šéf NAKA Branislav Zurian v trestnom oznámení, ktoré podal ešte vo februári.

Uviedol v ňom dokonca to, že tento presun Makóa do SIS vybavil expremiér Igor Matovič, aby sa Makóa v KÚFS ľahšie zbavil, napísal portál topky.sk. Časom sa mal Makó údajne presunúť do Budapešti.