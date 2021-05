Ranný brífing: Otvárame. Každý okres po svojom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

13. máj 2021 o 23:38 Michal Deliman

Celoštátne opatrenia platné spoločne pre celú krajinu sa končia. Od budúceho týždňa platí čo okres, to iné opatrenie proti šíreniu koronavírusu. Niekde sa toho povolí viac, inde budú mať smolu.

V Izraeli sa roztočila nová špirála násilia. Čo sa to deje v Jeruzaleme? Dá sa vôbec vyriešiť dlhodobý konflikt medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi? A začala sa nová vojna? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Otvárať sa bude rozlične. Aké opatrenia platia od pondelka?

Prečo ostáva Kováčik vo väzbe? Zistili, že bol na peniaze

Sladšia kola, orieškovejšia Milka. Delia sa potraviny na východné a západné?

Očividné chyby a nezrovnalosti. Vedci v otvorenom liste kritizujú Sputnik V

Športové súťaže dostali zelenú. O ich spustení rozhodnú jednotlivé zväzy

Prekračovaniu povolenej rýchlosti v nových autách odzvoní

Otvárať sa bude rozlične. Aké opatrenia platia od pondelka?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik Ján Mikas počas tlačovej konferencie o aktuálnej epidemiologickej situácii a k novým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19. (zdroj: SITA)

Na Slovensku pribudlo 328 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali celkovo 4 968 PCR testov. Pribudlo aj ďalších 39 obetí ochorenia COVID-19.

V nemocniciach je o 65 pacientov menej, hospitalizovaných je 957 pacientov. Zaočkovali 15 911 ľudí, prvú dávku dostalo 1 326 765 obyvateľov.

Vláda schválila tretiu verziu covid automatu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský upozornil, že ide o živý materiál a dokument sa môže meniť v reakcii na vývoj pandémie.

Na Slovensku sa od pondelka zásadne zmenia opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Celonárodné pravidlá nahradia samostatné opatrenia pre každý zo 79 okresov.

Reštaurácie v najlepších okresoch už budú môcť otvoriť aj interiéry, ruší sa pravidelné testovanie ako podmienka pre cestu do práce. Testy sa však začínajú prísnejšie vyžadovať na kúpaliskách či vo fitnescentrách. Denník SME pripravil prehľad schválených zmien.

Štát pripravil aj webovú aplikáciu, kde sa dajú všetky aktuálne opatrenia nájsť prehľadne na jednom mieste. Stačí do nej zadať názov okresu a program vygeneruje všetky aktuálne opatrenia. Nové pravidlá táto aplikácia začne zobrazovať až od pondelka.

Prihlasovanie na očkovanie: Čakáreň na prihlasovanie záujemcov o očkovanie proti Covid-19 je otvorená pre všetkých dospelých. Pripravili sme pre vás zoznam otázok a odpovedí o tom, kto, ako a kedy sa môže prihlásiť na očkovanie.

Čakáreň na prihlasovanie záujemcov o očkovanie proti Covid-19 je otvorená pre všetkých dospelých. Pripravili sme pre vás zoznam otázok a odpovedí o tom, kto, ako a kedy sa môže prihlásiť na očkovanie. Snáď už k tomu Mareka nepustia: Celkovo bude dobré, keď bude vláda pamätať, že ešte hodný čas nebude na programe dňa žiadne vykrútenie väzov ani iný typ porážky pandémie. Znie to banálne, ale naposledy za tento omyl tisícky ľudí zaplatili životom, píše Peter Tkačenko.

Prečo ostáva Kováčik vo väzbe? Zistili, že bol na peniaze

Zadržaný špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. (zdroj: TASR)

Patril medzi najlepšie zarábajúcich verejných funkcionárov na Slovensku, viac zarobili už len guvernér Národnej banky Peter Kažimír a prezidentka Zuzana Čaputová.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik mal takmer nedotknuteľnú pozíciu, vplyv aj vysoký príjem. Vyšetrovatelia však zistili, že Kováčik mal potrebu si zhromažďovať ďalší neobvykle vysoký majetok aj na jeho pomery.

Špecializovaný trestný súd aj týmito zisteniami argumentuje v rozhodnutí nepustiť Kováčika na slobodu, hoci sa vyšetrovanie v niektorých jeho korupčných kauzách skončilo a prokurátor podal 20. apríla obžalobu.

„Súd vyhodnotil, že obvinený si mal počas dlhšieho obdobia zadovažovať finančné prostriedky v neštandardne veľkom rozsahu a neštandardne neobvyklým spôsobom. Na tejto okolnosti nič nemení ani fakt, že obvinený mal byť počas kritického obdobia riadne a nepretržite zamestnaný a mal mať tiež nepretržite pravidelný a nadštandardný príjem, teda mzdu ako legálnu odmenu za vykonanú prácu,“ píše sudkyňa Pamela Záleská v uznesení z 11. mája.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Termín súdu v prípade vraždy Kuciaka: Najvyšší súd určil termín verejného zasadnutia v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na utorok 15. júna 2021 o 09.00 hod.

Najvyšší súd určil termín verejného zasadnutia v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na utorok 15. júna 2021 o 09.00 hod. Odchádza ďalší funkcionár NAKA: Po odchode Branislava Zuriana z pozície riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry odchádza z tejto policajnej zložky ďalší funkcionár. Ide o riaditeľa bratislavského odboru NAKA Jána Štefanáka.

Po odchode Branislava Zuriana z pozície riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry odchádza z tejto policajnej zložky ďalší funkcionár. Ide o riaditeľa bratislavského odboru NAKA Jána Štefanáka. Trestné oznámenie na Kotlebu: Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba čelí trestnému oznámeniu. To na neho podala jeho bývalá manželka Frederika. Tvrdí, že Marian Kotleba nemal právo zobrať z Egypta jej syna.

Delia sa potraviny na východné a západné?

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Čaj s nižšou intenzitou vône a chuti, mäsové výrobky s menším podielom mäsa. Takéto výsledky priniesli testy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá pred štyrmi rokmi porovnávala produkty nadnárodných výrobcov kúpené na Slovensku a v Rakúsku.

O dvojakej kvalite potravín sa hovorí roky. Najmä štáty zo strednej a z východnej časti Európskej únie mali obavy, že výrobcovia v nich predávajú menej kvalitné potraviny než na Západe. Rozlúsknuť to mala štúdia Spoločného výskumného centra Európskej komisie.

Jej prvú časť publikovali pred dvoma rokmi. Zo 130 testovaných potravín mala vtedy takmer tretina síce rovnaký alebo veľmi podobný obal, avšak rozdielne zloženie. Na druhej strane, štúdia nepriniesla dôkazy o geografickom vzorci, ktorý by rozdiely v potravinách vysvetlil.

Podobné výsledky priniesla aj druhá časť štúdie, ktorú zverejnili koncom marca. Výskumníci sa v nej zamerali na senzorické vlastnosti a opäť zistili rozdiely.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Prečo rastú ceny bytov: Čoraz viac ľudí nedrží voľné peniaze na účte, lebo úroky sú nulové alebo mínusové, a ak majú voľné zdroje, radšej si kúpia pozemok či nehnuteľnosť. A tie sa stávajú nedostatkovým tovarom.

Čoraz viac ľudí nedrží voľné peniaze na účte, lebo úroky sú nulové alebo mínusové, a ak majú voľné zdroje, radšej si kúpia pozemok či nehnuteľnosť. A tie sa stávajú nedostatkovým tovarom. Gastro na odstrel: Prinášame vám spomienku na sedem podnikov, ktoré mali jedinečný štýl, priestory a ponuku, no preplávať pandémiou im to nepomohlo.

Prinášame vám spomienku na sedem podnikov, ktoré mali jedinečný štýl, priestory a ponuku, no preplávať pandémiou im to nepomohlo. Ako sa dá reštartovať biznis: Michaela Králiková sa v roku 2012 dostala do finále talentovej šou MasterChef a v Malackách dlhé roky viedla úspešný biznis so zákuskami. Prešla si vyhorením, prepracovaním i rodinnou telenovelou, ktorá sa ešte neskončila. Pre INDEX poskytla otvorené interview.

Vedci v otvorenom liste kritizujú Sputnik V

Balenie vakcíny Sputnik V. (zdroj: SITA/AP)

Ruskí autori štúdie o Sputniku V odopierajú iným vedcom možnosť kontrolovať ich výsledky. Nezávislí odborníci tak nedokážu povedať, či sú doterajšie výsledky o ruskej vakcíne pravdivé. Kritiku ruského prístupu zverejnil časopis Lancet.

Deviati vedci v liste kritizujú ruských autorov štúdie o Sputniku V z februára 2021. Podľa nej má byť účinnosť ruskej vakcíny Sputnik V viac ako 90-percentná. Spolu s kritikou zverejnil Lancet aj obrannú odpoveď Rusov.

Sputnik V nie je v Európskej únii schválenou vakcínou. Na to by Rusi museli o schválenie požiadať a zaslať komisii všetky potrebné údaje o bezpečnosti a účinnosti. Zatiaľ tak stále neurobili.

Deviati kritici teraz hovoria, že ruských vedcov viackrát márne žiadali o prístup k ich predbežným údajom. Ruskí vedci podľa nich zverejnia svoje údaje až po konci klinickej skúšky, a to tiež iba so súhlasom „zainteresovaných strán“.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Úniu chápu vo svete ako slabú: Európska únia je na rázcestí, ak sa vydá správnou cestou, môže byť do desiatich rokov globálnym hráčom, hovorí pre SME slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda.

Európska únia je na rázcestí, ak sa vydá správnou cestou, môže byť do desiatich rokov globálnym hráčom, hovorí pre SME slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda. Maďarsko by už do Únie neprijali: Viktor Orbán stratil vplyv, vie len vetovať, ale to je zlyhanie diplomacie, hovorí v rozhovore pre SME europoslankyňa Katalin Cseh.

Viktor Orbán stratil vplyv, vie len vetovať, ale to je zlyhanie diplomacie, hovorí v rozhovore pre SME europoslankyňa Katalin Cseh. Na čo si dávať pri rozširovaní EÚ pozor: Podmienky na vstup do Únie sú dnes prísnejšie ako v minulosti. "Keby súčasné prísne podmienky platili už v roku 2004, Slovensko by malo vážny problém," vysvetľuje v rozhovore pre SME Katarína Mathernová.

Športové súťaže dostali zelenú. O spustení rozhodnú zväzy

Ilustračné foto. (zdroj: Robo Michalec)

Reštart amatérskeho športu naberá reálne kontúry. Od soboty sa oficiálne môžu hrať všetky súťaže na všetkých úrovniach.

Hrať súťažné stretnutia môžu športovci od dospelých až po najmenších, v exteriéri aj interiéri. Informoval o tom Ivan Husár, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport.

„Vzhľadom na to, že sa situácia zlepšuje, od pondelka funguje nový vládny semafor a konečne lícuje aj športový. Život je od pondelka do pondelka, ale my športovci to máme od soboty do soboty. Súťaže preto dostanú vo vyhláške výnimku a už od tejto soboty môžu frčať naplno,“ uviedol Husár.

Napriek tomu, že súťaže dostali zelenú, niektoré športové zväzy rozhodli o ich predčasnom ukončení a anulovaní. Dôvodom je nedostatočná fyzická príprava hráčov a možné riziká zranenia. Či sa bude hrať a ktoré súťaže budú reálne spustené, rozhodnú jednotlivé športové zväzy.

Kedy by sa mohlo začať hrať: Spustenie športového života znamená nádej pre amatérsky futbal, ktorý mal stopku od októbra minulého roka. Ak by sa odohrala aspoň polovica súťažného ročníka 2020/2021, súťažný poriadok umožní určiť postupujúcich a zostupujúcich.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Hámor ukončil expedíciu: Slovenský horolezec Peter Hámor sa pokúšal o prvovýstup na siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágirí (8 167 m). Pre zhoršujúce sa počasie musel expedíciu predčasne ukončiť.

Slovenský horolezec Peter Hámor sa pokúšal o prvovýstup na siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágirí (8 167 m). Pre zhoršujúce sa počasie musel expedíciu predčasne ukončiť. Weiss má medzimeno zázrak: V Slovane Bratislava sa chystá revolúcia, ktorú má spustiť príchod nového trénera Vladimíra Weissa staršieho. Čo sa od neho dá čakať?

V Slovane Bratislava sa chystá revolúcia, ktorú má spustiť príchod nového trénera Vladimíra Weissa staršieho. Čo sa od neho dá čakať? Žilina kraľuje celej Európe: Renomovaná výskumná skupina z Medzinárodného strediska pre športové štúdie vydala rebríček odchovancov hrajúcich vo svojich kluboch. Spomedzi 27 európskych líg kraľuje tejto štatistike v rámci celej Európy slovenský klub MŠK Žilina.

Prekračovaniu povolenej rýchlosti v nových autách odzvoní

Čítanie dopravných značiek zvláda väčšina nových áut už dnes. (zdroj: ETSC)

Minulý rok na cestách krajín Európskej únie v dôsledku dopravných nehôd zahynulo približne 18 800 ľudí. Išlo tak o 17 percent menej úmrtí, než v roku 2019.

Dôvodom však neboli disciplinovanejší účastníci premávky, ale skôr lockdown a teda aj prázdnejšie cesty. Aby klesajúca tendencia zotrvala aj po pandémii, Európska komisia chce, aby nové autá boli bezpečnejšie už budúci rok.

Novým cieľom Európskej komisie je do roku 2030 znížiť počet úmrtí pri dopravných nehodách o polovicu.

Od 6. júla 2022 preto budú musieť byť všetky nové modely áut na trhu už povinne vybavené systémom ISA (Inteligent Speed Assistance). Ten vodiča upozorňuje na prekročenú povolenú rýchlosť buď blikajúcou kontrolkou alebo aj zvukovou signalizáciou.

V prechodnom období dvoch rokov od začiatku platnosti, teda do júla 2024, bude možné ISA systém vypínať alebo do určitej miery ignorovať, potom už bude dochádzať k automatickému prispôsobovaniu rýchlosti podľa dopravných limitov.

V skratke ďalšie auto novinky:

Aký problém trápi súčasné autá: Nemecký autoklub ADAC opäť zverejnil štatistiky poruchovosti áut na základe servisných výjazdov za rok 2020. Pri ňom sa naplno ukázal problém, ktorý majiteľov áut počas pandémie trápil najčastejšie.

Nemecký autoklub ADAC opäť zverejnil štatistiky poruchovosti áut na základe servisných výjazdov za rok 2020. Pri ňom sa naplno ukázal problém, ktorý majiteľov áut počas pandémie trápil najčastejšie. Najrýchlejší Peugeot v histórii: Na Slovensku ide do predaja doposiaľ najvýkonnejšia verzia Peugeotu 508. Názov je doplnený o skratku PSE, teda Peugeot Sport Engineered a novinka je doposiaľ najvýkonnejším plug-in hybridom koncernu Stellantis.

Na Slovensku ide do predaja doposiaľ najvýkonnejšia verzia Peugeotu 508. Názov je doplnený o skratku PSE, teda Peugeot Sport Engineered a novinka je doposiaľ najvýkonnejším plug-in hybridom koncernu Stellantis. Spúšťajú predaj Yarisu Cross: Rodina Toyoty Yaris sa ďalej rozrastá. Po päťdverovom hatchbacku prišla nabrúsená verzia Yaris GR s výkonom 261 koní a teraz sa v predpredaji objavuje najmladší, ale zároveň najväčší člen - Yaris Cross.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Rybníček. (zdroj: SME)

S čím nesúhlasia samosprávy v návrhu Štefana Holého? Ako by to malo podľa nich vyzerať? A čo sa udeje, ak by návrh stavebného zákona prešiel? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Trenčína a prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom.

Podcasty SME

Karikatúra

Karikatúra - 14.5.2021. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Vyskúšajte recepty na chutné makové zákusky s ovocím aj bez neho.

Žĺtkové rezy s makom. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila )

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.