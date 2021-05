Vo výberovom konaní na sudcov Najvyššieho správneho súdu pokračuje 10 uchádzačov

Obsadiť je potrebné 29 sudcovských miest.

13. máj 2021 o 16:38 TASR

BRATISLAVA. Do tretieho kola výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu sa prihlásilo desať uchádzačov. Vo štvrtok to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

Poznamenal, že v prvých dvoch kolách výberového procesu bolo úspešných 17 uchádzačov o pozíciu sudcu na Najvyššom správnom súde.

Mazák neočakáva plné obsadenie súdu

Najvyššia súdna inštancia pre správne súdnictvo má začať fungovať od 1. augusta. Obsadiť je potrebné 29 sudcovských miest.

„Nepredpokladám, že by sa dosiahlo číslo 29, ale mohlo by sa dosiahnuť také číslo, ktoré by sa približovalo k 20 – 21, čo by bolo sedem senátov,“ uviedol Mazák s tým, že nový predseda Najvyššieho správneho súdu určite nadviaže na výberové konania, ktoré realizuje Súdna rada a v krátkej dobe bude nový súd plne obsadený.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Záujem sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu o absolvovanie výberového konania na Najvyšší správny súd po úvodnom váhaní rastie. V druhom kole verejného vypočutia ich uspelo šesť.

„Bolo to vyjadrenie odporu voči spôsobu, ktorým sa vytvára Najvyšší správny súd. Prevládala predstava, že predsa celé správne kolégium Najvyššieho súdu, ktoré funguje veľmi dobre, malo byť prevedené na Najvyšší správny súd so súhlasom týchto sudkýň a sudcov,“ zdôraznil.

Zmena postoja sudcov

Niektorí podľa neho nepovažovali za príliš šťastné riešenie, že sa musia uchádzať o miesto na Najvyššom správnom súde, hoci už sú sudcami najvyššej súdnej inštancie.

„Časť z nich pochopila, že odpor voči takejto právnej úprave je zbytočný a že je oveľa lepšie uchopiť historickú, jedinečnú šancu a zúčastniť sa na budovaní moderného európskeho správneho súdnictva, ktoré bude predstavované v našej krajine Najvyšší správny súd,“ dodal Mazák.

Myslí si, že projekt nového súdu má našliapnuté na veľmi dobrý štart. Vyhlásil, že zostava dosiaľ úspešných 17 uchádzačov dáva záruku, že súd bude pôsobiť vo veľmi dobrom právnom prostredí.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že Najvyšší správny súd SR bude štartovať svoju činnosť za pomerne výraznej prevahy kariérnych sudkýň a sudcov,“ zdôraznil s tým, že kvalitní uchádzači mimo sudcovského stavu tvorili doteraz skôr výnimky.

„Takto sme odobrili kandidatúru Zuzany Šabovej, ktorá dlhodobo pôsobila na Protimonopolnom úrade SR,“ doplnil.

Osobnosti z nesudcovského prostredia

Pripomenul, že nároky sú vysoké a Súdna rada ich vo výberovom procese uplatňuje. Uviedol, že iba výnimočné osobnosti z nesudcovského prostredia sú schopné obsadiť pozície sudcov Najvyššieho správneho súdu.

V druhom kole verejného vypočutia uspeli na základe štvrtkového hlasovania Súdnej rady sudkyne Najvyššieho súdu SR Katarína Benczová, Petra Príbelská, Elena Berthotyová, Jana Hatalová, Monika Valašíková a Zuzana Mališová.

Súdnu radu SR presvedčila aj právnička a členka Rady pre štátnu službu Zuzana Šabová i sudkyňa Jana Martinčeková.

Výberové konanie na sudcov Najvyššieho správneho súdu pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov.

Mazák vyhlásil už aj tretie kolo výberového konania. Verejné vypočutie v rámci tohto kola by sa malo uskutočniť 16. a 17. júna.