Smer chce podporiť novelu zákona o hospodárskej mobilizácii

Už dávno nemusel platiť núdzový stav a stačilo predložiť takúto novelu, uviedol Blanár.

13. máj 2021 o 17:11 TASR

BRATISLAVA. Smer-SD chce podporiť novelu zákona o hospodárskej mobilizácii v Národnej rade (NR) SR.

Uviedol to podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) v rámci diskusie k novele s tým, že ešte o tom budú v strane diskutovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Blanár: Koalícia zneužila núdzový stav

Podotkol, že predložením novely koalícia potvrdila, že už dávno nemusel platiť núdzový stav a stačilo predložiť takúto novelu.

"Núdzový stav ste použili a zneužili. Tým, že dnes prichádzate s týmto zákonom, ste sa usvedčili, že núdzový stav nebol potrebný a dá sa zvládať boj s pandémiou aj prostredníctvom takéhoto zákona," adresoval Blanár koalícii.

Predkladatelia novely podľa neho potvrdili, že legislatíva sa dala už dávno zmeniť a núdzový stav už nemusel platiť.

Dostál: Núdzový stav bol potrebný

Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) priznal, že o novele dlhšie diskutovali a na niektorých veciach sa v koalícii nezhodovali. Diskusiu o tom však považuje za legitímnu. Trvá aj na tom, že núdzový stav bol potrebný na boj s pandémiou.

Súvisiaci článok Pellegrini považuje prípravy na tretiu vlnu pandémie za nedostatočné Čítajte

Dostál tvrdí, že v čase vrcholiacej pandémie by nestačili opatrenia v rámci hospodárskej mobilizácie a núdzový stav bol potrebný.

Dodal, že o predloženej novele diskutovali v rámci koalície, s jednotlivými rezortami aj s právnikmi. Ozrejmil, že novelizácia má umožniť ukončiť núdzový stav s tým, že budú platiť opatrenia potrebné na boj s pandémiou.

Poslanec Martin Čepček (OĽANO) podotkol, že pandémia je tu už dlho a novela prišla na poslednú chvíľu.

Namieta, že pandemický zákon žiadal už vo februári a hoci ho avizovali koaliční poslanci, prišli len s úpravami pri hospodárskej mobilizácii.

Novela mala ísť podľa neho cestou klasického medzirezortného pripomienkového konania a nie skráteným legislatívnym konaním.

Novela je jednoduchšia

Dostál vysvetlil, že na rozdiel od pôvodne zamýšľaného pandemického zákona je táto novela jednoduchšia. Jej podstatou je podľa jeho slov to, že opatrenia dosiaľ naviazané na núdzový stav budú naviazané aj na mimoriadnu situáciu.

Dostál je za to, aby tu bol aj pandemický zákon. Ten by však mal upravovať viacero ustanovení, hierarchiu subjektov a ďalšie oblasti. "Ale nie je to cesta, ako pomôcť skôr ukončiť núdzový stav," dodal.

Vyhlásil, že zákon o hospodárskej mobilizácii nezasahuje do života takého množstva ľudí ako núdzový stav a nerieši sa v ňom ani pracovná povinnosť. "Najzávažnejšie zásahy viazané na núdzový stav ostanú viazané na núdzový stav," uzavrel.