Na Slovensku pôsobia agenti všetkých veľmocí sveta, tvrdí Pellegrini

Kollár o tom takisto nepochybuje.

13. máj 2021 o 23:18 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku pôsobia tajní agenti všetkých najväčších tajných služieb sveta. Povedal to vo štvrtok v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane predseda strany Hlas Peter Pellegrini.

„Nebuďme naivní, že to tak nie je. Sú tu americkí, britskí, izraelskí či ruskí agenti. Je to tak. Sú aj v Rakúsku, Nemecku, veď to nie je nič nové,“ ozrejmil Pellegrini.

K jeho tvrdeniu sa v relácii pridal aj predseda parlamentu Boris Kollár s dodatkom, že o tom, či tu sú, nepochybuje, dokonca podľa Kollára na Slovensku „šantia“.