Kollár v pléne vytkol Kolíkovej úmrtia v kolúznej väzbe

Ministerka v úprave vidí riziko marenia vyšetrovania.

14. máj 2021 o 11:15 TASR

BRATISLAVA. Novela Trestného poriadku z dielne poslankyne Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorá má upraviť trvanie väzby, môže mariť vyšetrovanie, nie je odkonzultovaná s orgánmi činnými v trestnom konaní a chýbajú v nej i prechodné ustanovenia.

Kritizovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v pléne Národnej rady SR. Namieta proces predloženia novely.

Hovorí, že novela upravujúca kľúčový inštitút, ako je kolúzna väzba a väzba, sa nemôže prijať takto rýchlo. Pripomenula, že do medzirezortného pripomienkového konania predložila vlastný návrh.

"Dôrazne odmietam takúto právnu úpravu, ktorá je predkladaná takýmto spôsobom," uviedla Kolíková s tým, že kľúčový inštitút ako kolúzna väzba sa teraz prerokúva ako poslanecký návrh, pričom zmeny neprešli pripomienkovaním a diskusiou s odborníkmi. "Je to nezodpovedné, maríte tým vyšetrovanie a ja vás na to upozorňujem," podčiarkla.

Trestný poriadok sa nedá upraviť zo dňa na deň

Poznamenala, že osoby vo väzbe a kolúznej väzbe sú tam aj na základe rozhodnutí súdov. Pýta sa, či chceme spochybňovať rozhodnutia súdov. Otázku väzby je podľa vlastných slov pripravená riešiť, no je na to potrebné meniť a nastaviť celý komplikovaný proces, otvoriť celý Trestný poriadok.

"To sa nedá zo dňa deň," podotkla s tým, že jej návrh na podobnú úpravu by mohol prísť do NR SR už na ďalšej schôdzi.

Ohradila sa aj voči tvrdeniam súvisiacim s väzbou. Ak by sa voči osobám vo väzbe niekto správal nehumánne, bol by to podľa jej slov trestný čin a riešilo by sa to. Priznala, že priestory na výkon väzby by mohli vyzerať lepšie, no neboli na to v minulosti dané prostriedky.

Kolíková poslaneckej novele vyčíta aj to, že v nej absentujú prechodné ustanovenia. To podľa nej znamená, že všetci, čo sú aktuálne vo väzbe, by šli von.

Hatráková nerozumie panike

Hajšelová reagovala tým, že prechodné ustanovenia plánujú doplniť do návrhu v druhom čítaní. Ministerstvo spravodlivosti malo podľa nej dosť času na zmenu legislatívy.

Poznamenala, že tu nejde len o sedem osôb v kolúznej väzbe pre mediálne známe kauzy, ale o vyše 1800 väzobne stíhaných, ktorí čakajú na spravodlivý súd. Ministerke vyčíta, že v rezorte nie je rok a mohla novelu dávno pripraviť.

Katarína Hatráková (OĽANO) nerozumie panike zo strany ministerky. Rovnako uviedla, že novela je v prvom čítaní a bude priestor na úpravu. Považuje za dobré diskusiu otvoriť.

"To nie sú nejaké čiastkové zmeny, to sú zmeny, ktoré nabúravajú alebo menia celú koncepciu väzby," vyhlásil Ondrej Dostál (SaS) s tým, že by preto mali prejsť riadnym pripomienkovaním, vládou a riadnym procesom.

Poukázal na písané a nepísané pravidlá, na dohody v koalícii. Návrh bol do NR SR podľa neho predložený bez zhody v koalícii. Dodal, že pravidlá by sa mali dodržiavať.

Ján Benčík (Za ľudí) odmieta útoky na ministerku, na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže aj prokurátorov a sudcov.

Kollár sa odvolal na prezumpciu neviny

Kolíková sa podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) vykašľala na prípravu legislatívy upravujúcej lehoty kolúznej väzby. Vyčíta jej, že za rok vo funkcii nepripravila túto novelizáciu. Obáva sa, že kolúzna väzba sa používa ako trest.

"Nestačím sa diviť, ako tu počúvam, pani ministerka, ako ste vy pripravená urobiť ambiciózny zákon. Pýtam sa, čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok, tretí rok?" vyhlásil Kollár počas diskusie v pléne NR SR k návrhu poslankyne Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorý upravuje lehoty kolúznej väzby.

Pýtal sa ministerky, koľko mŕtvych v kolúznej väzbe jej bude stačiť, aby zmenila legislatívu. "Rok ste ministerkou, dodnes to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku," povedal Kollár a vyčítal ministerke, že "sa na to vykašľala". Dodal, že návrh Hajšelovej sa dá v druhom čítaní upraviť.

Šéf NR SR považuje za masírovanie verejnej mienky tvrdenie, že návrhom chcú dosiahnuť púšťanie zlodejov a vrahov. "Nechcite vravieť ľuďom, že keď upravíme lehotu kolúznej väzby na európsku úroveň, že ideme púšťať väzňov. Prečo používate naratív, že my ideme púšťať ľudí? To znamená, že priznávate, že kolúznu väzbu používate ako trest, čo je neprípustné," vyhlásil Kollár. "Platí prezumpcia neviny a keď to necítite, nebuďte ministerkou spravodlivosti, prosím," doplnil.

Kollára v pléne podporila okrem poslancov Sme rodina napríklad aj koaličná poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO). Treba podľa nej brať zreteľ na plynutie času. "Keď je niekto ponižovaný, čas plynie inak. Tu sa bavíme o porušovaní ľudských práv," pripomenula v súvislosti s podmienkami v kolúznej väzbe. Dodala, že v takejto situácii sa "kašle" na procesy a treba konať.

Poslanec Tomáš Lehotský (Za ľudí) reagoval, že Kolíková je jednou z najefektívnejších ministeriek, ktorá presadila veľkú reformu justície, ako aj zákon o zaistení majetku. Jeho stranícky kolega Marek Hattas pripomenul, že hlasovanie proti názoru akéhokoľvek ministra znamená, že koalícia je zbytočná.