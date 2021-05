Remišová: Skrátenie kolúznej väzby nesmie účelovo slúžiť vplyvným

Kolíkovej návrh nemusí mať v koalícii dostatočnú podporu.

14. máj 2021 o 14:37 TASR

BRATISLAVA. Je neprijateľné, aby skrátenie kolúznej väzby účelovo poslúžilo vplyvným ľuďom, ktorí sú v súčasnosti stíhaní v kauzách korupcie či organizovaného zločinu.

Protikorupčná vláda

Ak by novela upravujúca podmienky kolúznej väzby z dielne Sme rodina vstúpila do platnosti, protikorupčné zameranie tejto vlády by stratilo svoj zmysel. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

"Na tému kolúznej väzby mám dlhodobo jasný názor. Môžeme diskutovať o podmienkach, avšak narýchlo presadzovať skracovanie akéhokoľvek druhu väzby považujem za nebezpečný experiment," zdôraznila Remišová.

Dohodu, ktorá by zabránila tomu, aby protikorupčné zameranie súčasnej vlády stratilo svoj zmysel, by mala pripraviť spoločne s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Očakávam preto, že tak ako pri iných kľúčových zákonoch, aj v tomto prípade bude koalícia koordinovať všetky kroky tak, aby nedochádzalo k hlasovaniami s opozíciou," dodala Remišová.

Kollár má výhrady

Kolíková sa podľa Kollára vykašľala na prípravu legislatívy upravujúcej lehoty kolúznej väzby. Vyčíta jej, že za rok vo funkcii nepripravila túto novelizáciu. Obáva sa, že kolúzna väzba sa používa ako trest.

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie skôr ako zvyčajne. V závere ôsmeho rokovacieho dňa 28. schôdze prebrali návrhy na voľbu podpredsedu NR SR a predsedu sociálneho výboru.

Schôdza bude pokračovať v utorok (18. 5.). Poslancov čakajú personálne voľby a tiež hlasovanie o novele Trestného poriadku upravujúcej lehotu kolúznej väzby. Diskusiu k tomuto návrhu už poslanci ukončili.