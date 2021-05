Americké múzeum predáva exponáty, sú medzi nimi aj československé autá

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

14. máj 2021 o 16:36 The Slovak Spectator

1. Ako chutia záhrady okolo Slavína či stromy v Horskom parku? Bratislavský mestský med napovie: Bratislava honey tastes like a blend of meadow flowers and trees

2. Práca mobilných očkovacích tímov ukazuje, že starší a nemobilní ľudia majú o vakcínu proti covidu záujem, ak sa k nej vedia jednoducho dostať. Mnohých motivuje aj to, že sa očkovať dávajú ich susedia a priatelia : More mobile vaccination teams roll out to help elderly get jabs

3. Noc múzeí a galérií sa koná už túto sobotu. Viacero múzeí po uvoľnení pravidiel otvára brány návštevníkom, niektoré si pripravili virtuálny program. Pozrite si tipy na Noc múzeí a galérií v Bratislave: Virtual reading of police stories or wedding reception. The Night of Museums and Galleries is held this weekend

4. Nad mestom sa vypína už celé stáročia. Postihli ho viaceré katastrofy, niektoré takmer neprežil. Bratislavský hrad je historickým klenotom hlavného mesta: Bratislava castle: The landmark that was almost demolished

5. Výber daní veľmi neklesne. Pomáha trh práce a stabilný výber DPH, ktorý ustál aj druhú vlnu pandémie. V maloobchode situáciu zachránili e-shopy: Tax collection will not drop much. Labour market and economic growth help

6. O čom je naozaj Istanbulský dohovor a ako pozitívne vplýva na životy žien po celej Európe píšu veľvyslanci pôsobiaci na Slovensku: The Istanbul Convention for a better future for all

7. Aj na Slovensku budeme od júna testovať digitálne covid pasy. Nie všetky krajiny budú prihliadať na papierové potvrdenia o očkovaní, niektorí sa obávajú podvodov: Slovakia will participate in the testing of Covid passes. They should be launched in mid-June

8. Kancelária ombudsmanky riešila rekordné množstvo podnetov minulý rok. Ľudia sa počas pandémie na ňu obracali aj v súvislosti so štátnou karanténou, antigénovými testami v školách, či porušovaním práv pri pôrode: Human rights suffered as a result of Covid in Slovakia

9. Firmy sa pod vplyvom pandémie zameriavajú na svoje pôsobenie v nových podmienkach a ich vzťah k zákazníkom: Pandemic opened path to changes. Digitalisation and automation issues dominate

10. Tatra 805, Aero 30, Tatra 613, či Tatra 75. Americké múzeum predáva exponáty, sú medzi nimi aj staré československé autá: American museum weeds out Czechoslovak cars

