Bude dôležité podporovať investície do zelených zamestnaní a udržateľných technológii, hovorí Korčok

Ministri na rokovaní ocenili prínos Medzinárodného vyšehradského fondu.

14. máj 2021 o 16:27 SITA

BRATISLAVA. Pre Slovensko bude dôležité podporovať investície zelených zamestnaní a udržateľných technologických riešení. Na rokovaní so šéfmi diplomacie krajín Vyšehradskej štvorky (V4) to povedal minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nom. SaS). V tlačovej správe to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR).

Slovensko je jedným z najviac priemyselne orientovaných členských štátov Európskej únie. Podľa Korčoka preto bude kľúčové, aby si priemysel zachoval globálnu konkurencieschopnosť v rámci zelenej ekonomiky a digitálnej transformácie.

Šéf slovenskej diplomacie považuje V4 za dôležitú platformu regionálnej spolupráce vo viacerých oblastiach, ako sú infraštruktúra, bezpečnosť, zdravotníctvo, energetika či kultúra. Ministri na rokovaní ocenili prínos Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý vznikol pred 21 rokmi v Bratislave a venovali sa aj obnove ekonomiky a posilneniu hospodárskej spolupráce po skončení pandémie.



Ministri sa v rokovaniach zamerali aj na prebiehajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy. Podčiarkli potrebu upevnenia demokratických a hodnotových pilierov EÚ, ako aj zvýšenie odolnosti európskeho hospodárstva a väčšej autonómie v kľúčových odvetviach pri zachovaní princípov otvorenej ekonomiky.



V diskusii k transatlantickým vzťahom ministri vyzdvihli záujem novej americkej administratívy spolupracovať s Európou. Zhodli sa na tom, že Európska únia by mala ostať prirodzeným strategickým partnerom pre USA v tých oblastiach, ktoré sú prospešné pre obe strany Atlantiku, vrátane hospodárskej a technologickej spolupráce, ako aj v boji proti klimatickým zmenám.