Koalícia nerokuje o tom, aby kandidáta na šéfa SIS vypočúval výbor

Zmenu zákona o SIS navrhuje Tomáš Valášek.

16. máj 2021 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. V koalícii sa momentálne nerokuje o tom, aby kandidát na šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) musel absolvovať vypočutie pred výborom. Potvrdila to predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová.

Jej stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Zemanová doplnila, že užitočné by to mohlo byť, ak by bolo vypočutie cez Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti SIS, ktorý nie je verejný.

Valášek chce zmenu zákonu o SIS

Progresívne Slovensko minulý týždeň informovalo, že ich člen a nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Valášek navrhne zmenu zákona o SIS, na základe ktorej by každý budúci šéf tajných musel prejsť pohovorom aj v parlamente.

„Je naozaj len ťažko vysvetliteľné a obhájiteľné, prečo práve riaditeľ inštitúcie, ktorá smie vykonať najtvrdšie zásahy do súkromia a ľudských práv občanov, je volený zväčša bez toho, aby občania čo i len tušili o pozadí tejto osoby a aby výber riaditeľa mohli ovplyvniť cez svojich poslaneckých zástupcov,” tvrdí Valášek.

Dodáva, že riaditelia tajných služieb sú verejným vypočutím pred parlamentom preverení vo väčšine susedných krajín. Podľa neho by sa tak zvýšila aj dôveryhodnosť SIS, ktorá podľa neho funguje ako štát v štáte.

Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina pre agentúru SITA uviedla, že voľba šéfa SIS je dohodou koalície.

„Je predčasné sa vyjadrovať k podobným špekuláciám. Avšak v budúcnosti sa takýmto zmenám nebránime, a ak by s tým niekto z koaličných partnerov prišiel, budeme to konzultovať," dodala.

Grendel poukazuje na prísne kritériá

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) rovnako povedal, že ak niekto z koaličných partnerov navrhne takúto systémovú zmenu, budú o nej rokovať. Osobne je však presvedčený, že žiadne nové systémové riešenie nevylúči ľudské zlyhanie do budúcnosti.

Poukázal na to, že kandidát na riaditeľa SIS musí už dnes spĺňať kritériá, ktoré by mali garantovať jeho spoľahlivosť. „Musí disponovať bezpečnostnou previerkou a jeho vymenovanie je dvojstupňové: na návrh vlády ho menuje hlava štátu. Výber riaditeľa SIS je navyše právomocou exekutívy a zasahovanie poslancov by mohlo tento proces znefunkčniť. Pre mňa osobne to má viac mínusov ako plusov," podotkol Grendel.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 6. mája do funkcie nového šéfa SIS vymenovala Michala Aláča. Ten inštitúciu ako námestník SIS dočasne viedol namiesto Vladimíra Pčolinského, ktorý je momentálne vo väzbe.

Najdôležitejšou úlohou nového riaditeľa SIS bude podľa prezidentky posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, posilniť dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu.