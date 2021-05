Kolíková dostala podľa Remišovej jasnú dôveru na pokračovanie reforiem

Kamenický si myslí, že by Kolíková mala odstúpiť.

16. máj 2021 o 12:55 (aktualizované 16. máj 2021 o 13:19) SITA, TASR

BRATISLAVA. Tým, že sa opozícii v parlamente nepodarilo vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí), tá dostala jasnú dôveru na pokračovanie reforiem v justícii. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to skonštatovala ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa opozícia pokúsila vysloviť Kolíkovej nedôveru, pritom Remišová označila za „vykonštruovaný proces a pokrytectvo strany Smer".

„Z každej krízy sa treba poučiť a pani ministerka aj my hovoríme, že treba viac komunikovať aj s poslancami ostatných koaličných partnerov," povedala Remišová na margo skutočnosti, že Kolíkovej s v hlasovaní nezastali všetci poslanci hnutia OĽaNO. Zároveň skonštatovala, že poslanci sú slobodní a hlasujú v súlade so svojim vedomím a svedomím.

„Pani ministerka má moju podporu. Je dôležité, aby sa reformy v oblasti justície uskutočnili," zdôraznila Remišová.

Kamenický prirovnal Kolíkovú ku Kiskovi

Podľa opozičného poslanca Ladislava Kamenického zo Smeru boli dôvodom na odvolanie Kolíkovej nielen kauzy ohľadom firiem jej rodinných príslušníkov, ale napríklad aj jej „bezcitný" prístup k smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského alebo prípad úmrtia advokáta Ľubomíra Krivočenka vo väzbe na ochorenie Covid-19.

“ Ja som presvedčený, že to, čo sa dialo u pani Kolíkovej a v jej firmách, za to by mala odstúpiť. „ Ladislav Kamenický, Smer

„Sú tu ďalšie veci. Kolíkovci dokonca vydržali alebo kúpili pozemok vydržaný obcou Malinovo podobným spôsobom ako bývalý prezident Kiska," povedal Kamenický, pričom pripomenul súdny spor exprezidenta a zubára Jána Franca.

„Predstavte si, že toto, čo sme hovorili, by sa stalo Robertovi Ficovi," povedal Kamenický s tým, že to by malo za následok „pomaly revolúciu". Ministerka Kolíková sa však podľa neho drží ministerského kresla „ako kliešť".

Poslanec tiež skonštatoval, že v kauzách spojených s ministerkou spravodlivosti je toľko rôznych náhod, že nie sú náhodami, ale pravidlom.

„Ja som presvedčený, že to, čo sa dialo u pani Kolíkovej a v jej firmách, za to by mala odstúpiť," dodal Kamenický.

Kde je červená čiara pre Za ľudí pri kolúznej väzbe

Pri otázke o zmene kolúznej väzby Remišová povedala, že tzv. červenú čiaru a signál na odchod z vlády by pre stranu Za ľudí predstavovalo to, ak by v parlamente prešiel návrh Sme rodina v súčasnom znení.

"Chceme, aby prešiel vládny návrh a aby bola na znení úpravy dohoda v koalícii," zdôraznila s tým, že v pondelok sa témou kolúznej väzby a legislatívnej úpravy bude zaoberať koaličná rada.

Konštatovala tiež, že Smer vyvíja obrovský tlak na to, aby sa z väzby dostali jeho nominanti, ktorí sú obvinení. Kamenický v reakcii upozornil, že zmena podmienok kolúznej väzby neznamená oslobodenie obvinených.

"Je to klamstvo, ktoré sa tu šíri," poznamenal smerom k vyjadreniam koalície. Je presvedčený, že inštitút kolúznej väzby sa v súčasnosti zneužíva, nátlak na obvinených, ktorý predstavuje, prirovnal k stredoveku.

Remišová nepovedala, či cíti podporu

Remišová sa v relácii vyjadrila aj k ďalšiemu odchodu zo strany. "Ak niekto chce odísť, musí si vždy nájsť dôvod," povedala v súvislosti s odchodom Andrey Letanovskej.

Na otázku, či cíti podporu v strane, zdôraznila, že politici by sa nemali zaoberať svojimi problémami alebo problémami v strane, ale tým, čo trápi ľudí. Neodpovedala priamo, či sa uskutoční snem a voľba nového predsedu, respektíve či to sama bude iniciovať.

"Ak k tomu diskusia v strane príde, budeme sa tým zaoberať, ale opakujem, že by sme sa mali zamerať na tvrdú prácu pre ľudí," zdôraznila.