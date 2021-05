Na priechode Jarovce - Kittsee hlásia až trojhodinové zdržanie

Vhodnejšie je na prechod do Rakúska využiť priechod Petržalka - Berg.

16. máj 2021 o 19:18 TASR

BRATISLAVA. Vodiči, ktorí majú z Bratislavy namierené do Rakúska, by sa mali vyhnúť diaľničnému priechodu Jarovce - Kittsee. Polícia i Stellacentrum upozorňujú, že v smere do Rakúska sa vytvorila dlhá kolóna.

Podľa aktualizovaných informácií Stellacentra a správ od vodičov pred 19:00 sa zdržanie v smere do Rakúska natiahlo na tri hodiny.

Spolu s políciou odporúča Stellacentrum preto využiť priechod Petržalka – Berg.