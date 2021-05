Kolíková vníma prepustenie Ribára za signál, že systém funguje

Polícia advokáta zadržala počas akcie Apač.

17. máj 2021 o 14:34 SITA

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) vníma rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR), ktorý nariadil prepustiť z väzby stíhaného advokáta Martina Ribár za signál, že systém funguje. Povedala to dnes pre médiá.

Systém funguje

„O väzbe rozhodujú súdy a je tu priestor aj na konanie pred ústavným súdom. Z tohto pohľadu systém zafungoval. Keď si pozrieme to odôvodnenie rozhodnutia ústavného súdu, tak vlastne tie závery z neho sú vo vládnom návrhu ministerstva spravodlivosti. My v ňom sprísňujeme dôvody, na základe ktorých súd rozhoduje o tom, či pôjde osoba do väzby,“ uviedla Kolíková.



Ústavný súd nálezom zo štvrtka 13. mája skonštatoval, že Najvyšší súd SR svojim uznesením vo veci väzby obvineného Martina Ribára porušil jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy SR a právo na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Toto uznesenie bolo ústavným súdom zrušené a zároveň Najvyššiemu súdu SR prikázal, aby advokáta prepustil bezodkladne z väzby na slobodu.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal koncom apríla na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na advokáta Martina Ribára Obžaloba sa podľa prokuratúry týka zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu krivej výpovede a krivej prísahy, spáchaného formou účastníctva a zločinu vydierania.



Polícia zadržala advokáta Martina R. v októbri 2019 v rámci akcie Apač. Počas nej zadržali spolu 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. Špecializovaný trestný súd advokáta spolu s ďalšími obvinenými vzal do väzby 30. októbra 2019.

Zásadný rozdiel medzi užívateľmi a dílermi

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za kľúčové, aby právna úprava rozlišovala medzi užívateľmi drog a dílermi. Povedala to dnes na Odbornej a politickej konferencií Spravodlivosť pre všetkých – zníženie neprimeraných trestov za marihuanu. Zdôraznila, že je to ťažké právne upraviť, ale je zrejmé, že dnes „ich máme v jednom vreci“.



„Musíme to urobiť, pretože v tomto momente odsudzujeme ľudí za to, že sú užívateľmi drog. Mali by sme k tomu pristúpiť iným spôsobom ako tak, že budú odsúdení na výkon trestu odňatia slobody na desiatky rokov,“ skonštatovala.

Rezort spravodlivosti pripravuje novelu trestného zákona, ktorého súčasťou bude aj zmena sankcií pri držbe marihuany. Paragrafové znenie zákona by chcelo ministerstvo predstaviť v auguste tohto roka.



„Vychádzali sme z takej právnej úpravy, aby sme nekriminalizovali tam, kde to netreba a mali by sme začať skôr priestupkami, a aby sme osobitne mladistvým poskytli tú starostlivosť, ktorú potrebujú,“ zdôraznila Kolíková s tým, že pripravovanú právnu úpravu nevníma ako extrémne liberálnu, ale ako rozumný návrh.