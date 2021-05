Lengvarský ohlásil spustenie skríningu rakoviny

Preventívne skríningy na odhalenie rakoviny by sa mali spustiť v najbližších týždňoch.

18. máj 2021 o 12:23 TASR

BRATISLAVA. Preventívne skríningy na odhalenie rakoviny by sa mali spustiť v najbližších týždňoch.

V pláne sú tiež pravidelné stretnutia s pacientskymi organizáciami venujúcimi sa onkologicky chorým ľuďom.

Počas štvrtého ročníka konferencie Onkológia na Slovensku to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

"Verím, že po odznení pandémie sa bude ministerstvo plne venovať pacientom a programom, ktoré boli prerušené," povedal minister na margo požiadaviek pacientskych organizácií, ktoré odzneli počas konferencie.

Skríning často zasiahnutých orgánov

Skríning krčka maternice by sa mohol spustiť v júni, skríning hrubého čreva a konečníka na jeseň.

Zaoberať sa chce aj otázkou, prečo registrácia nového inovatívneho lieku na liečbu rakoviny trvá na Slovensku dva roky a v iných krajinách štyri mesiace. "To nemôže byť, budem sa o to intenzívne zaujímať, ako to napraviť," uistil minister.

Medzi priority zaradil aj manažment pacienta. "Najviac ma irituje, keď pacient blúdi po nemocnici bez diagnózy. Často pacienti vychádzajú z ambulancií s odporúčaním nájdite si odborníka," poukázal Lengvarský.

Zároveň dodal, že by sa rád s pacientskymi organizáciami stretával aspoň raz za kvartál.

V roku 2020 pre pandémiu došlo v Európe k približne 40-percentnému poklesu onkologickej diagnostiky.

Pri postupnom doznievaní pandémie je preto nevyhnutné opäť spustiť preventívne skríningové procesy a viac sa venovať onkologickým pacientom.

Počas konferencie Onkológia na Slovensku to pripomenuli viaceré pacientske organizácie.

Žiadosť o bezplatnú kolonoskopiu

Občianske združenie Nie rakovine vyzvalo Ministerstvo zdravotníctva, aby opätovne spustilo skríning karcinómu krčka maternice či hrubého čreva a konečníka.

"Žiadame tiež pre pacientov o bezplatnú kolonoskopiu. V krajine, ktorá má jeden z najvyšších výskytov tohto ochorenia, je to nevyhnutné," upozornila Jana Pifflová Španková, prezidentka organizácie.

OZ Lymfoma Slovensko zas zdôraznilo nevyhnutnosť diagnostiky onkologických pacientov bez nutnosti dlhého čakania na vyšetrenia. "Požiadali sme ministra zdravotníctva, aby onkologickí pacienti mali garantované termíny do troch týždňov v spolupráci so zdravotnými poisťovňami," uviedla Miroslava Fövényes, prezidentka OZ.

Potrebné je tiež podľa nej personálne posilniť onkologické centrá a zlepšiť komunikáciu medzi onkológmi, špecialistami a všeobecnými lekármi.

"Dôležité je tiež prijatie legislatívy, ktorá umožní to, aby sa onkologickí pacienti mohli vrátiť do pracovného prostredia," dodala Fövényes.

Markéta Derdáková z OZ Amazonky považuje za nevyhnutné zlepšiť dostupnosť modernej a inovatívnej liečby. Pripomenula, že na Slovensku je dostupných len jedna tretina inovatívnych liekov z 95 registrovaných liekov v rámci Európy.

"Veríme, že proces registrácie lieku, ktorý trvá v susedných krajinách štyri mesiace a u nás dva roky, sa zrýchli. O liečbe a liekoch by mal rozhodovať lekár a nie poisťovne a kategorizačné komisie," doplnila Derdáková.