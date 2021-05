Dnes bude oblačno až zamračené, s lokálnymi prehánkami

Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky, zrána aj hmla.

19. máj 2021 o 8:28 SITA

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku polojasno až oblačno, postupne miestami až zamračené s lokálnymi prehánkami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky, zrána aj hmla. V polohách nad 1 800 metrov nad morom bude snežiť. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 13 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 5 stupňov.



Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 2 až 5 metrov za sekundu (5 až 20 km/h).



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5 milimetrov, pri búrkach výnimočne 10 až 20 milimetrov a na hrebeňoch Tatier do 10 cm snehu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy tretieho stupňa pred povodňami z pretrvávajúcich dažďov v okresoch Nové Zámky – časť sever, Žarnovica a Košice-okolie. SHMÚ to uviedol na svojom webe. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Nové Zámky – časť juh, Levice, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banskú Bystricu a Trebišov.



Prvý stupeň výstrah pred povodňami platí v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Brezno, Spišská Nová Ves, Košice, Košice – okolie, Sabinov, Prešov a Trebišov (bez Rožňavy).