Rezort bude čerpať z plánu obnovy a má aj reformný plán

Ministerstvo kultúry reaguje na kritiku strany Hlas-SD.

19. máj 2021 o 10:50 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry môže z plánu obnovy čerpať prostriedky nielen prostredníctvom komponentu Obnova budov, určeného aj na rekonštrukciu pamiatok a reformu starostlivosti o pamiatkový fond, ale aj v komponente Vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého sa ráta aj so sumou 16 miliónov eur na vybudovanie školských knižníc.

Nové reformy

Rezort dáva tiež do pozornosti Reformy pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, plán v hodnote takmer 250 miliónov eur, ktorý by mal byť kompasom na najbližšie roky bez ohľadu na to, z akých zdrojov bude financovaný.

MK to uviedlo v reakcii na kritiku strany Hlas-SD, ktorá poukazuje na to, že českému ministrovi kultúry Lubomírovi Zaorálkovi sa na rozdiel od ministerky Natálie Milanovej (OĽANO) podarilo presadiť v národnom pláne obnovy výrazné zvýšenie prostriedkov na kultúru.

Vedenie slovenského ministerstva deklaruje, že už od svojho nástupu začalo pracovať na reformných plánoch, pričom výsledkom sú reformné zámery týkajúce sa podpory kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP), kvality knižničnej siete, starostlivosti o pamiatky i plurality a dôveryhodnosti médií.

"Plán reforiem za kultúru sa budeme snažiť pretvárať postupne na skutočnosť, či už to bude REACT-EU alebo pomocou iných finančných nástrojov, napríklad cez klasické eurofondy alebo priamo zo štátneho rozpočtu, na čom je jednoznačná dohoda s ministerstvom financií," prezentovala stanovisko ministerstva hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

Porovnanie s Českom

Hlas-SD v utorok poukázal na to, že šéf českého rezortu kultúry dokázal presadiť v národnom pláne obnovy zvýšenie alokácie pre potreby kultúry z pôvodne určenej jednej miliardy na osem miliárd českých korún (viac ako 300 miliónov eur), pričom prostriedky majú byť určené aj na rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Zaorálkovu aktivitu dal Hlas-SD do kontrastu s pasivitou Milanovej. Jej predchodkyňa v čele MK Ľubica Laššáková pripomenula, že Milanová nedokázala presadiť uznesenie parlamentného výboru pre kultúru a médiá, alokovať v národnom pláne obnovy z celkovej sumy dve percentá pre kultúru a kreatívny priemysel.

Upozornila taktiež, že gestori plánu obnovy odmietli i alternatívne návrhy Hlasu-SD, ktoré sa týkali pomoci kultúre z vyše šesťmiliardového podporného balíka Európskej únie.