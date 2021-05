Policajti či hasiči sa o sociálne zabezpečenie nemusia obávať, tvrdí Mikulec

Minister vnútra aj prezident Policajného zboru chcú vyvrátiť pochybnosti.

19. máj 2021 o 12:38 TASR

BRATISLAVA. Policajti, hasiči či horskí záchranári sa nemusia obávať straty zákonných nárokov vyplývajúcich z osobitného systému výsluhového zabezpečenia, nárokov na vyplatenie odchodného či iných benefitov.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol v reakcii na medializované návrhy zmien v štátnom rozpočte.

Zatraktívnenie profesie

"Naše stanovisko bolo od začiatku jasné – k atraktivite týchto povolaní právom patrí aj osobitný systém ich výsluhového zabezpečenia a my jeho stabilizáciu garantujeme. Vyplýva to aj z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024. Rád by som pripomenul, že toto programové vyhlásenie podporila aj strana Sloboda a solidarita, preto nerozumieme jej súčasnému postoju a zároveň vnímame jej návrh na zmenu novely zákona o štátnom rozpočte ako neadekvátny,“ vyhlásil minister vnútra.

Mikulec pripomenul, že medzi priority vedenia ministerstva vnútra patrí navrátenie dôvery a spoločenského statusu policajta, čo sú najkľúčovejšie aspekty na zatraktívnenie policajného povolania. Platí to aj pre príslušníkov záchranných zborov pôsobiacich v rezorte.

Sociálne istoty

"Záleží nám aj na zachovaní sociálnych istôt týchto zložiek," deklaroval. Osobitný systém sociálneho zabezpečenia je podľa neho právom neodmysliteľnou súčasťou práce týchto povolaní.

Pochybnosti vyvrátil aj prezident Policajného zboru Peter Kovařík. "Chcem ubezpečiť všetkých policajtov, že nebolo žiadne rokovanie, a bol som ubezpečený ministrom vnútra Romanom Mikulcom, že ani na politickej úrovni, na ktorom by došlo k diskusii o sociálnom zabezpečení policajtov," potvrdil na sociálnej sieti. Nemá sa siahať na odchodné ani nič meniť v zákone.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v utorok (18. 5.) informoval, že SaS navrhlo v rámci úprav v štátnom rozpočte aj úspory vo výške 30 miliónov eur na odchodnom pre policajtov.

Predstavitelia SaS považujú výroky Matoviča za zavádzajúce. Deklarujú, že sú ochotní vysvetliť ministerstvu financií každú jednu položku, z ktorej sa dá ušetriť na úkor deficitu a, naopak, nájsť na ňu zdroje inde.