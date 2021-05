Na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ nie je opäť žiaden kandidát

Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016.

19. máj 2021 o 18:25 TASR

BRATISLAVA. Súdnej rade SR nebol opätovne doručený žiaden návrh na voľbu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.

"Súdnej rade SR nebol doručený žiaden návrh na zvolenie kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Predseda Súdnej rady nemá inú možnosť, než opätovne vyhlásiť novú voľbu na tento medzinárodný justičný post," spresnila hovorkyňa. Voľba kandidáta sa preto 15. júna neuskutoční.

Dve predošlé voľby kandidáta sa mali uskutočniť 2. februára a 23. marca. Oprávnené subjekty ani vtedy nepredložili žiadne návrhy.

Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil obsadenie pozície sudcu Všeobecného súdu EÚ Martinou Jánošíkovou. Neúspešnými kandidátmi boli v minulosti aj Michal Kučera, Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana.

"Predseda Súdnej rady už vyhlásil aj voľby kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ (každý členský štát obsadzuje dve miesta na tomto súde). Tieto voľby by sa mali konať 13. októbra 2021 a návrhy na kandidátov by mali byť doručené do 14. septembra 2021," uviedla Müller s tým, že zatiaľ ani do týchto volieb nebol navrhnutý žiaden kandidát.