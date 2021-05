Ďuriš Nicholsonová vstúpila do liberálnej frakcie Obnovme Európu

Europoslankyňa opustila rady politickej skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov.

20. máj 2021 o 11:27 TASR

BRUSEL. Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) je v Európskom parlamente od štvrtka oficiálne členkou liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).

Poslankyňa uviedla, že opustila rady politickej skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), v ktorej spolu s poslancom Eugenom Jurzycom (SaS) pôsobila od vstupu do europarlamentu po eurovoľbách v máji 2019.

Zostáva šéfkou sociálneho výboru

Nicholsonová v mene frakcie ECR získala post šéfky Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), o ktorý sa za rovnakú frakciu uchádzala aj poľská expremiérka Beata Szydlová.

"Zachovala som si členstvo v tomto výbore a aj jeho riadenie," uviedla poslankyňa s odkazom na vnútorný poriadok inštitúcie.

Jej rozhodnutie z pozície podpredsedu frakcie RE podporil aj poslanec Michal Šimečka (PS). Uviedol, že si váži rozhodnutie Ďuriš Nicholsonovej vstúpiť do ich radov a dodal, že to znamená posilu pre liberálnu frakciu, ktorá vyznáva hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu.

"Bude jednoznačne prínosom pre našu frakciu a pre Európsky parlament," skonštatoval Šimečka, ktorý v Európskom parlamente bude po novom šéfovať už trojčlennej slovenskej delegácii. Členom frakcie RE je aj Martin Hojsík (PS).

Rozpor s poľskými kolegami z PiS

Ďuriš Nicholsonová pripomenula, že na odchod zo skupiny pomýšľala už dávnejšie, lebo jej zmýšľanie bolo nezlučiteľné s pozíciami ECR, kde najväčšiu časť frakcie tvoria ultrakonzervatívne strany, predovšetkým poslanci poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Často sa rozchádzala s pozíciami frakcie pri hlasovaní o etických a ľudskoprávnych témach, pri ktorých mala názorovo bližšie k liberálom.

Spresnila, že s jej vstupom do RE najskôr súhlasilo vedenie tejto frakcie a potom pri hlasovaní aj celá členská základňa, bez jedinej výnimky.

"Teším sa na spoluprácu s poslancami, s ktorými zdieľam rovnaké hodnoty a princípy," odkázala Ďuriš Nicholsonová.

Priznala, že poslednou kvapkou pre jej rozhodnutie prejsť k liberálom, boli náznaky, že frakcia ECR rokuje o spojenectve s poslancami maďarskej strany Fidesz, ktorí opustili politickú rodinu Európskej ľudovej strany (EPP).

To by podľa jej slov znamenalo zánik ECR ako frakcie a vytvorenie novej politickej platformy v Európskom parlamente, ktorá by bola zložená z populistických a protiliberálnych strán.