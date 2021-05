Dobré ráno: Egá Matoviča a Sulíka zaťažujú spoločnosť

Igor Matovič je ochotný porušiť koaličnú dohodu.

20. máj 2021 o 23:30 Jakub Filo, Jana Maťková, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Vládne strany sa naťahujú o rozpočet. To by nebolo asi ničím zvláštne, no deje sa to nám ľuďom na očiach.

Igor Matovič chce navýšiť výdavky vlády o takmer 3,5 miliardy eur, pričom táto suma, ako aj sám povedal, stále rastie, no Slobode a solidarite sa to zdá priveľa a prirýchlo.

Minister financií by totiž chcel zmenu presadiť cez skrátené legislatívne konanie. Je možné, že tak spraví aj za cenu porušenia koaličnej dohody.

Neprešiel tak ani týždeň a spory okolo kolúznej väzby najmä medzi Sme rodinou a stranou Za ľudí vystriedala iná vážna debata.

Ako ju koalícia ustojí, sa Nikola Bajánová pýta zástupcu šéfredaktorky denníka SME Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: FR Ministerstvo financii SR, FB SaS

Krátky prehľad správ

Najčastejšou príčinou úmrtí v krajine v prvom štvrťroku bolo ochorenie Covid-19, zomrelo naň 39 percent ľudí. Ochoreniu podľahlo za prvé tri mesiace tohto roka viac ľudí ako na zvyčajne najčastejšiu príčinu úmrtí – choroby obehovej sústavy. Takmer štyri pätiny zomretých na nový koronavírus boli seniori nad 65 rokov. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad.

Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, víťazom by sa stala strana Hlas. Dôveru strane bývalého premiéra Petra Pellegriniho prejavilo presne 22,5 percenta voličov. V parlamente by bolo osem strán, nedostala by sa tam strana Za ľudí Veroniky Remišovej, ktorá opäť mierne klesla a získala by 4 percentá. Kotlebova strana ĽSNS ďalej klesá a je tesne nad dvoma percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 13. do 17. mája 2021, oslovila v ňom tisíc respondentov.

Európska komisia vo štvrtok podpísala v poradí už tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Zabezpečí tým pre všetky členské štáty EÚ dodatočných 1,8 miliardy dávok vakcín proti Covid-19 v období od konca roka 2021 do roku 2023.

Novela zákona o štátnom rozpočte je nevyhnutná a diskusia k nej patrí za zatvorené dvere koalície. Uviedol to v reakcii na spor Igora Matoviča s koaličnou stranou Sloboda a solidarita premiér Eduard Heger. Zároveň zdôraznil, že opatrenia navrhované v novele boli dohodnuté na koaličných radách.

Od Antarktídy sa odlomil ľadovec s veľkosťou približne 4 320 kilometrov štvorcových, v súčasnosti je najväčší na svete, uviedla v stredu Európska vesmírna agentúra. Dĺžkou približne 170 kilometrov a šírkou 25 kilometrov je ľadovec o trochu väčší než španielsky ostrov Malorka.

Odporúčanie

Podcast Reveal a jeho najnovšia epizóda The Bad Place sa venuje americkému systému na nápravu detí a hlavne jeho mnohým vadám, v ktorých by sme vedeli nájsť aj niekoľko paralel s tunajšími zariadeniami.

