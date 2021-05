Saková hovorí pri Zurianovi o jakobínskej dobe, Grendel o rozklade štátu

Podľa Grendela treba postaviť Slovenskú republiku odznova.

21. máj 2021 o 11:45 TASR

BRATISLAVA. Exministerka vnútra Denisa Saková (Hlas) hovorí v súvislosti s obvineniami voči exšéfovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Zuranovi o jakobínskej dobe, boji silových zložiek a vybavovaniu si účtov.

Ambícia očistiť krajinu sa podľa nej vymkla spod kontroly. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO) zas hovorí o rozklade štátu a o akútnej potrebe postaviť Slovenskú republiku odznova.

"Dnešná razia u bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, ktorý skončil vo svojej funkcii len pred šiestimi dňami, ma utvrdila v presvedčení, že to, čo sa na Slovensku deje, nie je žiadne očisťovanie krajiny, ale jakobínska doba, kde dochádza k boju silových zložiek a vybavovaniu si účtov navzájom," uviedla Saková na sociálnej sieti.

Všetci podľa nej vidia, že možno prvotná ambícia v očisťovaní krajiny sa vymkla spod kontroly a stíhaní sú ľudia, ktorí si zaslúžia za svoju celoživotnú prácu rešpekt a úctu krajiny.

Poznamenala, že Zuriana pozná ako čestného a mimoriadne schopného policajta, ktorý si v profesionálnom živote prešiel ťažkými úlohami, má skvelé výsledky a o jeho morálnej integrite nie je pochýb.

Grendel to vidí inak. Hovorí, že už pred parlamentnými voľbami v roku 2020 ukázala komunikácia Mariana Kočnera cez Threemu, v akom rozklade bol štát za vlády Smeru.

"Dnes sa však ukazuje, že ten rozklad neskončil. Ak je obvinenie exšéfa NAKA odôvodnené, je to zlé, ak nie je, je to ešte horšie," uviedol na sociálnej sieti s tým, že z doteraz zverejnených informácií sa to nedá posúdiť, hoci "exministerka Saková to už dokázala".

Pripomenul, že do funkcie Zuriana menoval ešte bývalý policajný prezident Milan Lučanský a súčasný šéf Peter Kovařík si ho tam ponechal.

Rovnako pripomenul jeho nedávny odchod aj argumenty, ktorými to vysvetľoval. Aktuálny pokus polície o jeho zadržanie podľa Grendela naznačuje, prečo to cítil takto.