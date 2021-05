Bihariová: Digitalizácia štátu a reformy nepočkajú na koniec pandémie

Predsedníčka Progresívneho Slovenska je z práce kabinetu sklamaná.

22. máj 2021 o 13:08 TASR

BRATISLAVA. Odsúvanie dôležitých reforiem pre riešenie problémov s pandémiou COVID-19 nie je správne. Reformy by mali byť odpoveďou aj na otázky, ktoré priniesla koronakríza. V diskusii na TASR TV to uviedla predsedníčka Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová.

„Bude chybou akejkoľvek vlády, ak sa bude ďalej odsúvať digitalizácia štátu, reforma vzdelávania a transformácia ekonomiky, investície do vedy, výskumu a zelených technológií,“ konštatovala. Každá reforma má podľa nej svoje náklady a trvá určitý čas. To ale nie je dôvod na odkladanie kľúčových rozhodnutí. „V niektorom momente to musíte spustiť,“ vyhlásila.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj keď PS pred voľbami úzko spolupracovalo so súčasnými vládnymi stranami, Bihariová je z práce kabinetu sklamaná. „Nechcem byť príliš prísna sudkyňa, ale myslím si, že najiritujúcejšie pre voličov je to, ako neprofesionálne sa táto vláda zhostila svojej úlohy,“ tvrdí a kritizuje hádky v koalícii. Za mimoriadne konfliktného považuje bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý má podľa nej stále v rukách rozhodovaciu moc.

Členom PS sa stal poslanec Tomáš Valášek, pôvodne zvolený za stranu Za ľudí. „Je pre nás prínosné, že sa Tomáš Valášek rozhodol vymeniť politický dres, nie len kvôli tomu, že je poslancom,“ konštatuje Bihariová. Poukázala, že Valášek už pod vlajkou PS inicioval návrhy týkajúce sa Slovenskej informačnej služby a detských skupín, ktoré by mali byť alternatívou škôlok.

Bihariová schvaľuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nechať referendovú otázku preveriť Ústavným súdom. „Viac sa kloním k tomu, že referendum s takýmito otázkami možné je. Lebo, ak volič nemá právo rozhodnúť sa ani o tom, kto ho reprezentuje, tak už o čom inom by mohlo byť referendum?“ opýtala sa.

Progresívne Slovensko podľa nej nebude politicky podporovať iniciatívy Hlasu-SD, Smeru-SD a SNS, ktoré sa od začiatku politicky angažujú za referendum. Ak ale bude reálne vypísané, nebude odhovárať ľudí od účasti. „Rešpektujem to ako ústavné právo. A neprebrala by som slovník, že jediný možný scenár, ktorý by vyšiel z volieb, je návrat mafie,“ uzavrela Bihariová.