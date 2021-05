Cesta pacienta je ako diaľnica do Košíc

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

23. máj 2021 o 13:00 The Slovak Spectator

1. Zákaz zahraničných dovoleniek už neplatí, cestovatelia však musia stále čeliť obmedzeniam. Pozreli sme sa na to, aké podmienky pre vstup platia v obľúbených dovolenkových destináciách či v zámorí: Ban on holidays abroad has been lifted. Problems may still occur

2. Diela Julesa Verna pozná zo školy asi každý. No vedeli ste, že aj na Slovensku žil v 19, storočí spisovateľ, ktorého hrdinovia cestovali na Mesiac? How a Slovak “travelled” to the Moon and got forgotten

3. Tretia vlna pandémie už nebude taká ničivá ako tá, ktorú máme za sebou. Očkovanie výrazne pomôže, no kolektívnu imunitu nemusíme dosiahnuť tak skoro: Third Covid-19 wave inevitable but should be milder, say scientists

4. Niektorým slovenským poslancom prekáža správa o sexuálnom zdraví, ktorou sa zaoberá Európsky parlament. Prečo ju vnímajú ako ohrozenie? Slovak MPs object to EP report on sexual health

5. Chýbala vám bratislavská pláž? Nezúfajte, obľúbený Tyršák na petržalskej strane Dunaja otvoril svoje brány v polovici mája a ponúka viacero atrakcií: Bratislava's city beach returns

6. Čo znamenalo byť Prešporčanom? Odpoveď prináša unikátna výstava historických fotografií z albumov asi 30 rodín: Historical family photos allow a peek into the lives of Pressburgers

7. Zvieracia rodinka v košickej zoo sa rozrástla. Pozrite si jej nové prírastky, mláďatko urzona stromového Huga či vzácneho zobákorožca: Košice Zoo welcomes a prickly new creature

8. Írsky nízkonákladový prepravca nelieta len z Bratislavy. V Košiciach už čoskoro plánujú spustiť dve nové spojenia: Ryanair will operate two new flights from Slovakia

9. Máte dobrodružnú povahu? Skúste nájsť neoznačenú cestu na kopec Starý plášť. Odmenou vám bude pohľad na nekonečné zelené kopce Malých Karpát: In the region of the lonely forest people: Starý plášť

10. Cesta pacienta v systéme je už rovnako legendárna ako diaľnica do Košíc. Stále o nej hovoríme a aj tak sú v nej veľké medzery. Rumunská novinárka žijúca na Slovensku Anca Dragu píše o svojich zážitkoch s dvoma lekármi: Lost and found on the highway to Košice

