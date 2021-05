Tri krajské predsedníctva Za ľudí schválili zvolanie mimoriadneho snemu

Objavujú sa hlasy volajúce po výmene predsedníčky Remišovej.

24. máj 2021 o 11:15 SITA

BRATISLAVA. Krajské predsedníctva strany Za ľudí v Prešove, Košiciach a Nitre cez víkend schválili zvolanie mimoriadneho snemu. V utorok 25. mája majú k tejto otázke zasadať aj krajské predsedníctva v Bratislave a Žiline.

Agentúre SITA to povedal poslanec Národnej rady Vladimír Ledecký (Za ľudí).

„Ak aj predsedníctva v Bratislave a Žiline schvália zvolanie mimoriadneho snemu, tak už to bude súhlas piatich krajských predsedníctiev a podľa stanov bude musieť pravdepodobne tento týždeň zasadnúť najvyšší orgán strany, teda Predsedníctvo Za ľudí. To potom definitívne rozhodne o tom, či sa mimoriadny snem konať bude, a ak áno, stanoví presný termín," ozrejmil Ledecký. Skôr ako o mesiac by to však podľa jeho slov byť nemalo, keďže aj príprava na posledný snem, na ktorom bola Veronika Remišová zvolená za predsedníčku, trvala približne dva mesiace.

Túto informáciu agentúre SITA potvrdil aj poslanec parlamentu Tomáš Lehotský (Za ľudí), ktorý má byť novým podpredsedom Národnej rady namiesto Juraja Šeligu. Lehotský tiež doplnil, že Predsedníctvo Za ľudí by malo rokovať v stredu 26. mája. Predpokladá, že jeho členovia sa zhodnú na tom, že mimoriadny snem Za ľudí zvolaný bude.

„Ideálne by bolo, ak by sa konal do konca júna," konštatoval.

Podľa medializovaných informácií majú byť vo vedení Za ľudí nespokojní s Remišovou ako predsedníčkou strany. Požadujú preto zvolanie mimoriadneho snemu, na ktorom plánujú o týchto veciach diskutovať.

V hre je aj výmena na poste predsedu strany. Najčastejšie sa spomína meno ministerky spravodlivosti Márii Kolíkovej, ktorá opakovane na otázku, či si vie predstaviť seba vo funkcii líderky Za ľudí, odpovedala, že „všetko je možné".

Od minuloročných parlamentných volieb navyše stranu opustili poslanci Národnej rady Miroslav Kollár a Tomáš Valášek a exposlankyňa parlamentu Andrea Letanovská. Kollár s Letanovskou vstúpili do strany Spolu - občianska demokracia, Valášek sa stal členom hnutia Progresívne Slovensko.