Ranný brífing: Sputniku sa kráti čas, čoskoro ho môžeme vyhodiť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

25. máj 2021 o 0:09 Michal Deliman

Ruskou vakcínou by sa malo očkovať od júna, zatiaľ to však vôbec nie je isté. Stotisíc dávok vakcíny exspiruje o necelé dva mesiace.

Hľadanie pozitívneho pacienta pomocou antigénového testovania sa predražuje. Situácia v krajine sa zlepšuje, nakazených ľudí je výrazne menej, no počet mobilných odberných miest sa nemení. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Už ani dva mesiace a Sputnik má po záruke. Kedy ním začnú očkovať nevedno

Záujemcovia už môžu požiadať o očkovací certifikát

Ako si kúpeľný rezort rozdelili Kollár, Mečiarovci a kráľ hazardu

Lukašenko začína lov na oponentov. Nikde nie ste v bezpečí, naznačuje

Slováci prekvapili veľkého favorita, víťazstvo nad Ruskom spečatil kapitán

Kombinovanie vakcín proti covidu môže byť efektívne. U nás sa zatiaľ neplánuje

Sputniku pomaly končí záručná doba

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Mal pomôcť zaočkovať proti covidu-19 značnú časť populácie. Ani takmer tri mesiace potom, ako vláda Igora Matoviča priviezla prvých 200-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V, však nie je jasné, kedy sa ňou začne očkovať.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v prvej polovici mája naznačoval, že neregistrovanou vakcínou by sa mohlo očkovať od 1. júna. Týždeň pred týmto termínom už neodpovedá, či dátum platí.

"Uvedené je predmetom rokovaní," odpísala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Čas sa však kráti. Polovica kusov z prvej dodávky, ktoré sú určené na prvú dávku, a skladuje ich Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch, expiruje už v júli.

Ak sa Sputnikom V nezačne urýchlene očkovať, vakcíny uskladnené na východnom Slovensku vyjdú navnivoč.

Zaočkovaní už môžu požiadať o certifikát

Záujemcovia o očkovací certifikát už môžu požiadať o jeho zaslanie. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

PCR testy odhalili na Slovensku ďalších 19 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá vykonali 1 167 testov. Pribudli zároveň štyri obete. Počet hospitalizovaných opäť klesol o 14 pacientov, v nemocniciach je 612 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 14 765 ľudí.

Od včera je možné požiadať o certifikát o očkovaní proti covid-19. Ide o dočasné riešenie pre zaočkovaných ľudí, ktorí chcú vycestovať do zahraničia, kým štáty EÚ nespustia jednotný systém certifikátov.

Na vybavenie certifikátu je potrebné mať internet, mobil, prípadne aj tlačiareň a vzhľadom na prvotné problémy v systéme aj trpezlivosť.

Denník SME preto pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, ako sa dá certifikát vybaviť a ako bude fungovať.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Pellegrini podľa polície zavádzal: V posledných dňoch v zákulisí kolujú SMS správy, ktoré svedčia o zásahoch do vyšetrovania, vyhlásil šéf strany Hlas Peter Pellegrini. Spomenul SMS, v ktorej sa píše o výpovedi v kauze bývalého šéfa kriminálky Finančnej správy Ľudovíta Makóa. Naznačoval, že ide o inštrukcie, ako má niekto vypovedať. Riaditeľ polície Peter Kovařík tieto tvrdenia poprel a upozornil, že Pellegrinimu nesedia dátumy.

V posledných dňoch v zákulisí kolujú SMS správy, ktoré svedčia o zásahoch do vyšetrovania, vyhlásil šéf strany Hlas Peter Pellegrini. Spomenul SMS, v ktorej sa píše o výpovedi v kauze bývalého šéfa kriminálky Finančnej správy Ľudovíta Makóa. Naznačoval, že ide o inštrukcie, ako má niekto vypovedať. Riaditeľ polície Peter Kovařík tieto tvrdenia poprel a upozornil, že Pellegrinimu nesedia dátumy. Logo s hokejkami vraj zabudli našiť: Mali byť symbolom víťazstva a úspechu. Tri pozdvihnuté hokejky namiesto trojvršia v logu hokejového zväzu, ktoré vychádza zo štátneho znaku, už v minulosti kritizovala SNS. Teraz z dresov slovenských hokejistov zmizli úplne.

Mali byť symbolom víťazstva a úspechu. Tri pozdvihnuté hokejky namiesto trojvršia v logu hokejového zväzu, ktoré vychádza zo štátneho znaku, už v minulosti kritizovala SNS. Teraz z dresov slovenských hokejistov zmizli úplne. Obvinený Herák: Poslanec OĽaNO Ján Herák je podľa polície podozrivý zo zneužívania maloletej osoby. Vznesenie obvinenia denníku SME potvrdil samotný Herák, no skutok popiera.

Ako si kúpeľný rezort rozdelili Kollár, Mečiarovci a kráľ hazardu

Kúpele Trenčianske Teplice. (zdroj: Kúpele Trenčianske Teplice)

Pri pohľade do katastrálnej mapy Trenčianskych Teplíc sa zdá, že kúpeľné mestečko v údolí Strážovských vrchov si rozporciovali kontroverzné mená.

Výrazný vplyv v ňom majú najmä firmy, ktoré vlastnil právnik Zoroslav Kollár alebo k nemu majú blízko. Sekundujú im spoločnosti z portfólia rodiny expremiéra Vladimíra Mečiara, českého veľkopodnikateľa Iva Valentu a právnika z éry mečiarizmu Miroslava Baláža.

Známe mená však kúpeľom zatiaľ oslnivý rozvoj nepriniesli. Osudy nehnuteľností vyvolávajú otázniky a pochybnosti. Trenčianske Teplice sú preto skôr ukážkou toho, ako ľahko sa dá „kúpiť“ slovenské mestečko.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Firmy opäť hľadajú brigádnikov: S oživením ekonomiky pribúda firiem, ktoré vyhľadávajú pracovníkov na dohodu a brigádnikov. V apríli mal portál Profesia.sk od lanského začiatku pandémie najviac ponúk na dohodu.

S oživením ekonomiky pribúda firiem, ktoré vyhľadávajú pracovníkov na dohodu a brigádnikov. V apríli mal portál Profesia.sk od lanského začiatku pandémie najviac ponúk na dohodu. Bartošovej abdikácia: Ministerstvo pôdohospodárstva prijalo abdikáciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Gabriely Bartošovej v súvislosti s jej zadržaním a obvinením.

Ministerstvo pôdohospodárstva prijalo abdikáciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Gabriely Bartošovej v súvislosti s jej zadržaním a obvinením. Dopyt po chalupách v Česku: Pandémia nového koronavírusu viedla k novému trendu na českom trhu s nehnuteľnosťami. Viaceré obmedzenia vytvorili doslova fronty zákazníkov na chaty a chalupy a ich ceny vystrelili do astronomickej výšky.

Nikde nie ste v bezpečí. Lukašenko začína lov na oponentov

Alexander Lukašenko. (zdroj: TASR/AP)

Nerobte to, zabijú ma. Som utečenec, hovoril bieloruský opozičný novinár a bloger Raman Pratasevič letuške spoločnosti Ryanair potom, ako let z Atén do Vilniusu pre údajnú bombovú hrozbu odklonili na letisko do Minska. V sprievode bieloruskej stíhačky.

V lietadle ani u pasažierov žiadnu bombu nenašli. Pratasevič však už z Minsku neodletel – bieloruské úrady ho aj s priateľkou zatkli za údajné teroristické aktivity spojené s informovaním o protestoch proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.

Z Minska už neodletela ani štvorica mužov, podľa kanálu Nexta agentov tajnej služby KGB. Európska únia hovorí o štátnom terorizme a únose lietadla a pripravuje sankcie.

Bieloruská opozícia sa obáva, že Lukašenkov režim prechádza do fázy čoraz silnejších represií a prenasledovania oponentov a novinárov - aj tých, čo žijú v exile.

Slovenský protest: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si predvolalo chargé d'affaires Bieloruska v Bratislave. Bieloruskému diplomatovi bol tlmočený ostrý protest vlády.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si predvolalo chargé d'affaires Bieloruska v Bratislave. Bieloruskému diplomatovi bol tlmočený ostrý protest vlády. Vyhlásenie novinárov: Šéfredaktori slovenských médií sa v spoločnom vyhlásení postavili za bieloruských novinárov a vyzvali predstaviteľov Slovenska a EÚ, „aby urobili všetko, čo môžu, na ich ochranu a záchranu“.

Šéfredaktori slovenských médií sa v spoločnom vyhlásení postavili za bieloruských novinárov a vyzvali predstaviteľov Slovenska a EÚ, „aby urobili všetko, čo môžu, na ich ochranu a záchranu“. Reakcia Ryanair: Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney a šéf leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary označili nútené pristátie lietadla v Minsku, po ktorom bol zatknutý bieloruský novinár a opozičný aktivista Raman Pratasevič, za štátom podporované pirátstvo.

Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney a šéf leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary označili nútené pristátie lietadla v Minsku, po ktorom bol zatknutý bieloruský novinár a opozičný aktivista Raman Pratasevič, za štátom podporované pirátstvo. Pratasevič na videu: Bieloruská štátna televízia Belarus 1 odvysielala s uväzneným vládnym kritikom Romanom Pratasevičom video. Aktivista a novinár sa na videu priznáva k "organizovaniu masových nepokojov".

Bieloruská štátna televízia Belarus 1 odvysielala s uväzneným vládnym kritikom Romanom Pratasevičom video. Aktivista a novinár sa na videu priznáva k "organizovaniu masových nepokojov". Lukašenkovo blaho: Našinec by mohol od svojej reprezentácie – domácej aj európskej – žiadať garancie bezpečnosti a azda aj akési bacnutie po prstoch diktátorovi a jeho garantovi. Ale tu ho prídu napomenúť kamaráti z alternatívneho sveta reťazových e-mailov a webstránok bez redakcie, aby nebol ovcou, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Smrtiaca pleseň: Počet obetí koronavírusu v Indii presiahol tristotisícovú hranicu. Nemocnice, ktoré sú na hrane svojich kapacít, teraz musia riešiť ďalší problém – začala sa v nich šíriť tzv. čierna pleseň.

Počet obetí koronavírusu v Indii presiahol tristotisícovú hranicu. Nemocnice, ktoré sú na hrane svojich kapacít, teraz musia riešiť ďalší problém – začala sa v nich šíriť tzv. čierna pleseň. Kabínke zlyhala brzda: Podľa záchranárov, ktorí zasahovali pri páde kabíny lanovky nad talianskym mestečkom Stresa, kabínke zrejme nezafungovala núdzová brzda. Z 15 pasažierov prežilo tragickú nehodu len päťročné dieťa.

Podľa záchranárov, ktorí zasahovali pri páde kabíny lanovky nad talianskym mestečkom Stresa, kabínke zrejme nezafungovala núdzová brzda. Z 15 pasažierov prežilo tragickú nehodu len päťročné dieťa. Otázniky nad pôvodom covidu: Traja výskumníci z virologického inštitútu v čínskom meste Wu-chan v novembri 2019, krátko pred vypuknutím pandémie koronavírusu, ochoreli a liečili sa v nemocnici. Informoval o tom denník Wall Street Journal s odvolaním sa na správu amerických tajných služieb, ktorej obsah doteraz nebol známy.

Zo zahraničných webov:

Slováci prekvapili veľkého favorita z Ruska

Slovenskí hokejisti sa tešia po výhre 3:1 proti Rusom. (zdroj: TASR)

Senzačná jazda slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta v Lotyšsku pokračuje. Po triumfoch nad Bieloruskom a Veľkou Britániou zdolali aj zrejme najväčšieho favorita na titul Rusko 3:1.

Slováci zdolali Rusov na majstrovstvách sveta po dlhých sedemnástich rokoch. Sú navyše na čele A-skupiny a spravili dôležitý krok k postupu do štvrťfinále, v ktorom hrali naposledy pred ôsmimi rokmi.

Pred sebou majú teraz slovenskí hokejisti dva dni zápasového voľna. Na ďalší zápas nastúpia vo štvrtok 27. mája od 15.15 proti Švajčiarsku.

Kritika sa zmenila na pochvalu: Počas prípravných zápasov pred šampionátom spoluhráčov aj kritizoval. „Páči sa mi štýl, akým hráme, aký tréner Ramsay vyžaduje. A všetci ho plnia do bodky. Aj noví hráči zapadli výborne,“ chválil teraz Július Hudáček.

Počas prípravných zápasov pred šampionátom spoluhráčov aj kritizoval. „Páči sa mi štýl, akým hráme, aký tréner Ramsay vyžaduje. A všetci ho plnia do bodky. Aj noví hráči zapadli výborne,“ chválil teraz Július Hudáček. Slovákov posielajú do boja o medaily: Slovenskí hokejisti sa po víťazstvách na majstrovstvách sveta posunuli do prvej štvorky rebríčka sily, ktorý zostavuje web Medzinárodnej hokejovej federácie.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Chára v play off končí: Hokejisti Bostonu postúpili do druhého kola play off NHL. V piatom zápase semifinále Východnej divízie zvíťazili na ľade Washingtonu 3:1 a celkovo uspeli v sérii 4:1 na zápasy.

Hokejisti Bostonu postúpili do druhého kola play off NHL. V piatom zápase semifinále Východnej divízie zvíťazili na ľade Washingtonu 3:1 a celkovo uspeli v sérii 4:1 na zápasy. Bernal opäť vyhral: Kolumbijský cyklista Egan Bernal z tímu Ineos Grenadiers suverénnym spôsobom triumfoval v 16. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia. Peter Sagan v etape s náročným horským dojazdom nezasiahol do súboja o prvenstvo.

Kolumbijský cyklista Egan Bernal z tímu Ineos Grenadiers suverénnym spôsobom triumfoval v 16. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia. Peter Sagan v etape s náročným horským dojazdom nezasiahol do súboja o prvenstvo. Nový tréner Neapolu: Slovenský futbalista Stanislav Lobotka bude mať v Neapole nového trénera. Prezident klubu Aurelio De Laurentiis potvrdil, že Gennaro Gattuso nebude pokračovať po tom, ako sa mu nepodarilo kvalifikovať do Ligy majstrov.

Kombinovanie vakcín proti covidu môže byť efektívne

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR/AP)

Kombinovanie rôznych vakcín proti covidu môže u človeka vyvolať vyššiu imunitnú reakciu, než preočkovanie tým istým typom.

Naznačujú to predbežné výsledky španielskeho výskumu , v ktorom dobrovoľníci dostali jednu dávku vakcíny od spoločnosti Pfizer-BioNTech a jednu od AstraZenecy.

Niektoré krajiny Európskej únie, ako Francúzsko, alebo Nemecko, prestali svojich obyvateľov očkovať oxfordskou vakcínou z obáv zo zvýšenej pravdepodobnosti vzniku krvných zrazenín. Ako druhú dávku im začali podávať Pfizer.

Napriek tomu, že pribúdajúce dôkazy naznačujú, že miešanie vakcín pre človeka nepredstavuje nebezpečenstvo a dokonca môže byť vďaka tomu nadobudnutá ochrana proti koronavírusu ešte silnejšia, ministerstvo zdravotníctva túto stratégiu očkovania zatiaľ neplánuje zaviesť.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Skríning rakoviny: Včasná diagnostika rakoviny dostala na Slovensku z dôvodu pandémie nového koronavírusu stopku. Zanedbanú situáciu by aspoň čiastočne mohlo napraviť obnovenie preventívnych skríningových vyšetrení. Ako budú prebiehať a kto sa na nich môže zúčastniť sa dozviete v článku.

Včasná diagnostika rakoviny dostala na Slovensku z dôvodu pandémie nového koronavírusu stopku. Zanedbanú situáciu by aspoň čiastočne mohlo napraviť obnovenie preventívnych skríningových vyšetrení. Ako budú prebiehať a kto sa na nich môže zúčastniť sa dozviete v článku. Subjektívny vek ako tlmič stresu: Ľudia, ktorí sa cítia mladší, než je ich skutočný vek, zažívajú väčší pocit pohody, lepšie kognitívne fungovanie, menej zápalových ochorení a hrozí im aj nižšie riziko hospitalizácií. Dokonca žijú dlhšie ako ich rovesníci, ktorí sa cítia staršie.

Ľudia, ktorí sa cítia mladší, než je ich skutočný vek, zažívajú väčší pocit pohody, lepšie kognitívne fungovanie, menej zápalových ochorení a hrozí im aj nižšie riziko hospitalizácií. Dokonca žijú dlhšie ako ich rovesníci, ktorí sa cítia staršie. Ako udržať cukor pod kontrolou: Cukrovke možno do veľkej miery predchádzať. Naše tipy vám poradia, ako znížiť riziko, že sa u vás ochorenie prejaví.

Ak by prešiel Holého návrh, ako bude vyzerať povoľovanie stavieb na Slovensku? Prečo by sa štát vzdával svojich kompetencií v prospech developerov? A v čom všetkom je podľa Via Iuris tento zákon neústavný? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátkou spolupracujúcou s Via Iuris Evou Kováčechovou.

