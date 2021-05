Poslanci prerušili schôdzu. Chcú, aby na ňu z väzby priviedli exšéfa SIS Pčolinského

O ďalšom postupe rokuje grémium.

26. máj 2021 o 10:39 (aktualizované 26. máj 2021 o 11:17) SITA, TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady prerušili neverejné mimoriadne rokovanie súvisiace so stretnutím najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS).

Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý je aktuálne vo väzbe.

Počas prerušenia schôdze o tom informoval poslanec Ondrej Dostál (SaS) s tým, že o ďalšom postupe rokuje grémium.

Niečo také sa ešte asi nestalo

Dostál dodal, že návrh predniesol nezaradený poslanec Tomáš Taraba a po ňom aj predseda strany Smer Robert Fico.

Za návrh hlasovali poslanci Smeru, odídenci zo Smeru v strane Hlas, ĽSNS aj všetci prítomní poslanci koaličnej strany Sme rodina.

"Teraz Národná rada bude čakať, či privezieme bývalého riaditeľa SIS z väzby. Momentálne prebieha grémium," povedal Dostál. Podľa vlastných slov nemá vedomosť, že by už niekedy niekoho doviezli z väzby do pléna Národnej rady.

"Neviem, akým spôsobom by to mohlo súvisieť s priebehom schôdze a s tým, čo má byť prebraté na schôdzi, pretože pán Vladimír Pčolinský sa nezúčastnil na tom stretnutí, o ktoré má ísť," zdôraznil Dostál.

Kollár hovorí pri Dostálovi o trestnom čine

To, že Dostál informoval médiá o danom procedurálnom návrhu, označil predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) za trestný čin.

Na novinársku otázku, prečo hlasoval za to, aby priviezli Pčolinského z väzby do parlamentu, odpovedal, že to tak cítil.

"Stále som presvedčený o tom, že kolúzna väzba sa nadužíva," dodal na tlačovej konferencii.

Stretnutie špičiek v SIS

Na stretnutí na pôde SIS v pondelok 17. mája sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS.

Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.