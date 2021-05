Dobré ráno: Fico nachystal pascu, Kollár do nej nadšene skočil

Sledujeme pokračujúci rozklad inštitúcií a zvykov.

26. máj 2021 o 23:03 Tomáš Prokopčák, Viktor Hlavatovič, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

Že Sme rodina kade chodí, tam signalizuje, že je nachystaná aj na inú vládu než len túto, to už nie je nová správa.

Novou správou je, ako veľký škandál je pre to ochotná vyvolať. Včera totiž strana Borisa Kollára nielenže hlasovala spolu s fašistami a so Smerom. Na rokovanie Národnej rady si zároveň zavolali exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského.

Čo sa to teda v parlamente dialo, čo to hovorí o vládnej koalícii a čo to vlastne znamená pre fungovanie právneho štátu na Slovensku, sa budem dnes pýtať zástupcu šéfredaktorky denníka SME Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: TASR, TA3

Krátky prehľad správ

Vláda včera schválila cestovateľský semafor, teda pravidlá, ktorými sa budú riadiť návraty napríklad z letných dovoleniek. Určuje, kedy pôjdete do karantény, kedy bude treba test alebo potvrdenie o očkovaní. Krajiny sa rozdeľujú na zelené, červené a čierne a ich zoznam a podrobnejšie pravidlá nájdete na webe denníka SME.

Poslanec OĽaNO Ján Herák pozastavil svoje členstvo v poslaneckom klube, Herák je obvinený zo zneužívania detí, z ohrozovania mravnej výchovy mládeže a z nedbanlivosti, za čo mu hypoteticky hrozí až desať rokov väzenia. Poslanec obvinenia odmieta.

Boris Kollár a Mária Kolíková sa dohodli na kolúznej väzbe, vláda schválila návrh ministerky. Základná dĺžka trvania kolúznej väzby by sa mala obmedziť na najviac päť mesiacov a potom by sa už nemohla predlžovať, samozrejme, má to výnimky ako napríklad stíhanie teroristickej skupiny. Návrh je kompromisom, SME rodina teraz svoj poslanecký návrh stiahne.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa môže dostať z väzby na slobodu. Rozhodol tak dozorový prokurátor v kauze prevodu baru Fatima, dôvody na kolúznu väzbu vraj pominuli. Jankovská bola vo väzbe od marca minulého roku, včera ju prepustili aj z nemocnice pre obvinených.

Slovensko aj Česká republika uzavrú svoj vzdušný priestor pre bieloruské lietadlá. Európska únia tiež tento týždeň povedala, že svoj vzdušný priestor uzavrie pre bieloruské aerolínie a vyzve európske letecké spoločnosti, aby nelietali cez Bielorusko. Kroky sú odpoveďou na bieloruský štátny terorizmus, keď diktatúra uniesla súkromný let spoločnosti Ryanair, aby mohla zatknúť kritického novinára.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je krátka netflixovská séria Halston. Jedna je v nej úchvatný Ewan McGregor, je veľmi krásne nakrútená, no predovšetkým, aj keď sa to na prvý pohľad javí ako seriál o svete módy, v skutočnosti je to príbeh o oddanosti, pravde, láske, priateľstve... a najmä o úprimnosti a to aj k samému sebe. Priznám sa, je som o existencii módnej značky Halston predtým ani len netušil, ale to zase také podstatné nie je. Podstatnejšie je, že je si to naozaj chcete pozrieť.

