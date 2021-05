Boris Kollár čítal poslancom tajnú správu SIS. Veria jej obsahu? (anketa)

Správu si poslanci vypočuli bez konkrétnych mien.

27. máj 2021 o 23:48 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Správu SIS čítal v stredu večer poslancom predseda parlamentu Boris Kollár. Schôdza parlamentu sa konala v utajovanom režime.

Riaditeľ SIS Michal Aláč, ktorého správu poslancom predniesol, je nominantom Kollárovho hnutia Sme rodina.

Schôdzu žiadal zvolať opozičný Smer k minulotýždňovému stretnutiu špičiek štátu v SIS. Opozícia tvrdí, že sa tam riešili aj aktuálne korupčné kauzy, a podozrieva vládnu koalíciu, že chce manipulovať vyšetrovanie.

Že by sa na stretnutí riešili aktuálne prípady, odmietli premiér Eduard Heger z OĽaNO, prezidentka Zuzana Čaputová aj Kollár.

"Zo správy jasne vyplýva, že tu naozaj existuje skupina ľudí, ktorá je schopná z titulu svojho postavenia v silových zložkách alebo v orgánoch činných v trestnom konaní priamo ovplyvňovať a manipulovať vyšetrovanie jednotlivých prípadov," vyhlásil šéf Hlasu Peter Pellegrini k stredajšiemu rokovaniu.

Spomínal vyšetrovateľov či prokurátorov, správa však neobsahovala žiadne konkrétne mená. Aj poslanci si ju mohli vypočuť iba upravenú pre stupeň dôverné.



Pellegrini spája obsah správy so súčasnou koalíciou a vyzval vládu na okamžitú demisiu. Predseda Smeru Robert Fico žiada ďalšiu schôdzu parlamentu k schôdzke v SIS.

Jedna z koaličných strán Sme rodina sa na schôdzi neváhala spojiť v hlasovaní so Smerom, Hlasom a extrémistickou ĽSNS, aby prijali rozhodnutie, že chcú priamo v parlamente vypočuť bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý je v kolúznej väzbe.

Pčolinský bol tiež nominantom Sme rodina a v Kollárovom hnutí má manželku aj brata. Prokurátor však takýto postup nedovolil.

Okolo stretnutia na pôde SIS aj okolo správy, ktorú v pléne čítal Kollár, sa šíria rôzne informácie. Denník SME sa pýtal viacerých koaličných poslancov, ako oni vnímali obsah utajovanej správy SIS a či si ju interpretujú rovnako ako opozícia.

Poslancom sme položili dve otázky:

1. Je pravda, čo tvrdí opozícia, že z prednesenej správy SIS vyplynulo, že existuje skupinka vyšetrovateľov, prokurátorov a prípadne sudcov, ktorí manipulujú vyšetrovanie aktuálnych káuz?

2. Veríte tomu, čo sa v správe píše?

Miroslav Kollár (nezaradený)

1. Takto explicitne vám to nepotvrdím. Informácie, ktoré tam odzneli, však boli naozaj závažné s tým, že ak sa potvrdia, je to vážna vec. Ak sa nepotvrdia a ide o spravodajskú hru, je to ešte vážnejšie.

Rozumiem však, vzhľadom na obsah, ktorý tam zaznel, prečo s ním Robert Fico a Peter Pellegrini narábajú tak, ako s ním narábajú. Keby takéto informácie pred voľbami dostala vtedajšia opozícia, interpretovala by to rovnako.

2. Spomínané informácie nemali takú mieru konkrétnosti, aby som si vedel urobiť definitívny názor, či tomu verím, alebo nie.

Alojz Baránik (SaS)

1. Áno, tak som tomu porozumel.