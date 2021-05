Ranný brífing: Kajúcnikom nemožno slepo veriť. Sú teda dôveryhodní?

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

28. máj 2021 o 0:00 Michal Deliman

Veľké kauzy spochybňuje opozícia dohodami kajúcnikov. Tá opozícia, ktorej nominanti tvoria väčšinu obvinených v aktuálnych kauzách. Sú teda kajúcnici dôveryhodní? Pozreli sme sa na celý problém detailne.

Dovolenková sezóna je pomaly tu a tak sa kolegovia v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno pozreli na to, kam sa dá zo Slovenska cestovať, čo na to potrebujete, čo vás čaká po návrate a tiež, či je vlastne rozprúdenie cestovania dobrý nápad.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Aká je úloha kajúcnikov vo veľkých kauzách? Sú dôveryhodní?

Matovič ich ráta ako skalpy, Fico ako politických väzňov

Sputnik, alebo niečo schválené? Ako a kedy sa bude dať vybrať vakcína?

Unikol koronavírus z laboratória? Teóriu spochybňuje čoraz menej vedcov

Slováci proti Švajčiarom totálne vybuchli, dostali až osem gólov

Za Daciu Sandero Stepway sa už nebudete hanbiť

Aká je úloha kajúcnikov vo veľkých kauzách? Sú dôveryhodní?

Ľudovít Makó. (zdroj: SITA)

Najskôr prišlo nadšenie, že sa konečne začali vyšetrovať veľké kauzy. Teraz sa začali šíriť obavy, či niektorí svedkovia nevypovedajú účelovo a či kajúcnici nie sú vopred dohodnutí.

O tejto téme bola reč na utajovanom stretnutí špičiek krajiny v SIS a podozrenia sa riešili aj na schôdzi parlamentu v utajovanom režime.

Podozrenia z predstieranej spravodlivosti živia najmä Robert Fico a jeho Smer, ale aj Hlas Petra Pellegriniho. Práve ich nominantov sa týka väčšina z veľkých káuz, ktoré polícia práve vyšetruje.

Spojenca našli v Sme rodina, ktorej človek na čele SIS, Vladimír Pčolinský, je obvinený z korupcie.

Denník SME pripravil otázky a odpovede o policajnej práci s kajúcnikmi a ich úlohe vo veľkých kauzách.

Matovič ich ráta ako skalpy, Fico ako politických väzňov

Dušan Kováčik. (zdroj: TASR)

Keď si polícia koncom apríla minulého roka prišla po exšéfa hmotných rezerv Kajetána Kičuru, vtedajší premiér Igor Matovič to označil za svoj "prvý skalp".

Hoci ako premiér nemal dosah na prácu polície a tá musí spolu s prokuratúrou konať nezávisle, Matovič sľuboval, že nominanti predošlých vlád "pôjdu dole rad radom". Šéf Smeru Robert Fico reagoval, že ide o politických väzňov.

"Za rok ich skončili v base desiatky," sumarizoval Matovič koncom apríla už ako bývalý premiér.

V skutočnosti však z takzvaných veľkých rýb zatiaľ vo výkone trestu nie je nikto. Do desať ich je vo vyšetrovacej väzbe, čo znamená, že ešte len čakajú na súdny proces.

Denník SME sa pozrel, v akom štádiu je vyšetrovanie najzávažnejších káuz a ako sa postupne zbierali svedectvá o korupcii v štáte.

NAKA hovorí o tlaku: Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry v kauze Očistec vnímajú útoky voči nim ako pokus o zastrašovanie i snahu o diskreditáciu s úmyslom zmariť riadne a nestranné vyšetrovanie rozsiahlej obzvlášť závažnej trestnej činnosti a dosiahnutie spravodlivosti. Upozornili, že pri vyšetrovaní postupujú striktne podľa zákona.

Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry v kauze Očistec vnímajú útoky voči nim ako pokus o zastrašovanie i snahu o diskreditáciu s úmyslom zmariť riadne a nestranné vyšetrovanie rozsiahlej obzvlášť závažnej trestnej činnosti a dosiahnutie spravodlivosti. Upozornili, že pri vyšetrovaní postupujú striktne podľa zákona. Kollár čítal poslancom tajnú správu SIS: Správu si poslanci vypočuli bez konkrétnych mien. Informáciám z utajovanej schôdze porozumeli poslanci rôzne. Veria jej obsahu?

Správu si poslanci vypočuli bez konkrétnych mien. Informáciám z utajovanej schôdze porozumeli poslanci rôzne. Veria jej obsahu? O čo ide Ficovi: Fico chce, aby volič uveril, že ľudia, ktorí sa zo svojich mocenských pozícií dostali do vyšetrovacej väzby, sú politické obete. A policajné akcie zamerané na korupciu na najvyšších miestach, ktorú Fico desaťročie nevidel, sú lynčom politických oponentov, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Sputnik, alebo niečo schválené? Ako a kedy sa bude dať vybrať vakcína?

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 168 nakazených koronavírusom, laboratóriá vykonali 4 977 PCR testov. V nemocniciach leží o 20 ľudí menej, celkovo 550. Potvrdili však ďalších osem obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 16 812 osôb.

Možno už na budúci týždeň si bude môcť záujemca o očkovanie proti Covidu-19 do istej miery vybrať, ktorou vakcínou sa chce dať zaočkovať.

Na Slovensku sa momentálne očkuje vakcínami Pfizer, Moderna a AstraZeneca, špecifické skupiny, napríklad odlúčené rómske komunity, očkujú jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Od budúceho mesiaca sa bude dať zaočkovať aj neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V.

Na lepšiu orientáciu v tom, ako by mali výber vakcíny a očkovanie fungovať, pripravil denník SME súbor otázok a odpovedí.

Preťažená očkovacia linka: Ľudí na infolinky smeruje štát v každom svojom e-maile o očkovaní. Mnohých ľudí však v praxi štát vôbec neobslúži, hoci majú na službu nárok. Ministerstvo nezvažuje, že by posilnilo kapacity telefonistov.

Ľudí na infolinky smeruje štát v každom svojom e-maile o očkovaní. Mnohých ľudí však v praxi štát vôbec neobslúži, hoci majú na službu nárok. Ministerstvo nezvažuje, že by posilnilo kapacity telefonistov. Podmienky pre pendlerov sa od 31. mája zmierňujú: Povinný negatívny test nie starší ako sedem dní bude možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19.

Povinný negatívny test nie starší ako sedem dní bude možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19. Povolili letné tábory: Letné tábory budú v júli a auguste povolené. Podmienkou bude test na ochorenie Covid-19, ktorý nebude starší ako 72 hodín.

Letné tábory budú v júli a auguste povolené. Podmienkou bude test na ochorenie Covid-19, ktorý nebude starší ako 72 hodín. Režim na hraniciach: Pre príchod zo všetkých krajín platí povinnosť registrovať sa na ehranici a povinnosť vedieť sa preukázať potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území Slovenskej republiky.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Studená sprcha pre Matoviča: Poslanec Miroslav Suja pred svojím vystúpením v rozprave k novele štátneho rozpočtu oblial po slovnej roztržke vodou ministra financií Igora Matoviča. "Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom," vyhlásil Suja po tom, ako vylial na ministra financií pohár vody.

Poslanec Miroslav Suja pred svojím vystúpením v rozprave k novele štátneho rozpočtu oblial po slovnej roztržke vodou ministra financií Igora Matoviča. "Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom," vyhlásil Suja po tom, ako vylial na ministra financií pohár vody. Remišová chce spoločného kandidáta: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová navrhla, aby na mimoriadnom sneme kandidoval spoločný kandidát na šéfa strany.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová navrhla, aby na mimoriadnom sneme kandidoval spoločný kandidát na šéfa strany. Lengvarský odvolával: Generálna riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková, generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Magát aj riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Michal Weinciller končia vo svojich funkciách.

Únik koronavírusu z laboratória spochybňuje čoraz menej vedcov

Vedci nevylučujú teóriu, že vírus unikol z Wu-chanského virologického inštitútu. (zdroj: TASR/AP)

Vo februári sa medzinárodná skupina vedcov vrátila z Číny, kde v mene Svetovej zdravotníckej organizácie stopovali pôvod vírusu SARS-CoV-2.

Správa z vyšetrovania, ktorú vydali koncom marca, označuje únik vírusu z laboratória vo Wu-chane za "mimoriadne nepravdepodobný" a za najdôveryhodnejšiu označuje verziu, že išlo o prenos zo živočíšneho medzihostiteľa na človeka.

Aj virológ z Michiganskej univerzity a amerického Národného vedeckého poradného výboru pre biologickú bezpečnosť Michael Imperiale v eseji s kolegom písal, že únik z laboratória je skôr konšpiračná teória ako vedecky vierohodná hypotéza. Teraz svoje vyjadrenia zmierňuje.

Uniknutá správa amerických tajných služieb ukazuje, že aj s touto teóriou musia vedci rátať. Mnohí sa však obávajú, že nezávislé vyšetrenie pôvodu koronavírusu už nebude možné.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Asad o moc nepríde: Sýria je na pokraji ekonomického kolapsu, elektrina vypadáva častejšie ako v rokoch, keď sa v krajine ešte intenzívne bojovalo. Napriek tomu sa neočakáva, že by v prezidentských voľbách zvíťazil niekto iný ako súčasný diktátor Bašár Asad.

Sýria je na pokraji ekonomického kolapsu, elektrina vypadáva častejšie ako v rokoch, keď sa v krajine ešte intenzívne bojovalo. Napriek tomu sa neočakáva, že by v prezidentských voľbách zvíťazil niekto iný ako súčasný diktátor Bašár Asad. Únia mieri sankciami na Lukašenka: Členské štáty Európskej únie načrtli plány na nové sankcie proti Bielorusku. Tie by mali byť zamerané na hospodárske odvetvia blízke bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.

Členské štáty Európskej únie načrtli plány na nové sankcie proti Bielorusku. Tie by mali byť zamerané na hospodárske odvetvia blízke bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Nevinného pustili po 32 rokoch: V americkom Michigane po 32 rokoch oslobodili muža, ktorého neprávom odsúdili za vraždu na predmestí Detroitu. V súčasnosti 56-ročného Gilberta Poolea poslali do väzenia na základe chybne vyhodnotených dôkazov vrátane stopy po uhryznutí obete.

Zo zahraničných webov:

Slováci proti Švajčiarom totálne vybuchli, dostali až osem gólov

Radosť hráčov Švajčiarska po góle v zápase proti Slovensku. (zdroj: TASR)

Po troch víťazstvách prišla prvá prehra a veľmi krutá. Slovenskí hokejisti nestačili na majstrovstvách sveta v Rige na Švajčiarov a prehrali 1:8.

Slováci doplatili na vylúčenia, súper ich vyškolil z efektivity. Od siedmej minúty hrali bez útočníka Kristiána Pospíšila, ktorý dostal za faul na švajčiarskeho veterána Ambühla trest do konca zápasu. V tretej tretine musel odísť do kabíny aj obranca Mislav Rosandič za pichnutie súpera.

Jediný gól slovenského tímu strelil za stavu 0:6 Michal Krištof. V bránke zostal až do konca Július Hudáček.

Slováci klesli v tabuľke o skóre na tretie miesto s deviatimi bodmi, druhí Švajčiari majú rovnaký počet bodov. Piaty zápas na šampionáte odohrajú Slováci zajtra o 19.15 SELČ proti Dánsku.

Potrebovali dostať takúto facku: Bláznivé majstrovstvá sveta v Rige pokračujú. Prvýkrát sa negatívne dotkli aj slovenských hokejistov. A to poriadne. Prečítajte si reakcie hráčov na zápas so Švajčiarskom.

Bláznivé majstrovstvá sveta v Rige pokračujú. Prvýkrát sa negatívne dotkli aj slovenských hokejistov. A to poriadne. Prečítajte si reakcie hráčov na zápas so Švajčiarskom. Česi sa tešia: Výsledok okrem švajčiarskych potešil aj českých fanúšikov. Jeden z favoritov na medaily mal totiž katastrofálny vstup do turnaja a o postup do štvrťfinále bude musieť ešte tvrdo bojovať.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Smrť Babiča ukazuje na problém na cestách: Cyklistika je nebezpečný šport. Pretekár na bicykli je chránený len minimálne. Aj pri menších pádoch hrozia zlomeniny. Pri vážnych nehodách ide o život. Po zrážke s autom zomrel slovenský reprezentant Adrián Babič.

Cyklistika je nebezpečný šport. Pretekár na bicykli je chránený len minimálne. Aj pri menších pádoch hrozia zlomeniny. Pri vážnych nehodách ide o život. Po zrážke s autom zomrel slovenský reprezentant Adrián Babič. Sagan má cyklámenový dres na dosah: Peter Sagan veľmi často bojuje o etapové víťazstvá. V 18. etape pretekov Giro d'Italia tomu však tak nebolo. Do cieľa prišiel s výraznou, viac ako 23-minútovou stratou. Vyhral Talian Alberto Bettiol, no Sagan bol v cieli aj tak veľmi spokojný.

Peter Sagan veľmi často bojuje o etapové víťazstvá. V 18. etape pretekov Giro d'Italia tomu však tak nebolo. Do cieľa prišiel s výraznou, viac ako 23-minútovou stratou. Vyhral Talian Alberto Bettiol, no Sagan bol v cieli aj tak veľmi spokojný. AS Trenčín robí veľké zmeny: Káder AS Trenčín opustí po skončení sezóny osem hráčov, ktorým v posledný júnový deň vypršia zmluvy. Fortunaligista tak reaguje na nevydarenú sezónu.

Za Daciu Sandero Stepway sa už nebudete hanbiť

Dacia Sandero Stepway. (zdroj: Peter Kálmán)

Donedávna boli Dacie prakticky čisto len o nízkej cene. Keď však prišla otázka, či by sme si tento rumunský zázrak aj reálne kúpili, iba sme znervózneli a radšej zmenili tému.

Lenže časy sa menia a s novým Sanderom nám Dacia dokázala, že už nejde len o lacné, ale konečne aj dobré auto, za ktoré sa rozhodne netreba hanbiť.

Po januárovej prvej jazde so Sanderom vo výbave Comfort a s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou, sme v redakčnej garáži privítali oplastovanú verziu Stepway a takpovediac v plnej výbave.

Dojmy sme sa rozhodli zhrnúť do piatich kapitol, ktoré mapujú progres. Šiesta nakoniec pripomína, že ani tu sa nezaobídeme bez mínusov.

V skratke ďalšie auto novinky:

Škoda Kodiaq odhalila ceny: Keď príde reč na najpredávanejšie 7-miestne SUV na Slovensku, odpoveď je jasná - Škoda Kodiaq. Nedávno sa tento rodinný dostavník podrobil faceliftu a už odhaľuje aj cenu a výbavu.

Keď príde reč na najpredávanejšie 7-miestne SUV na Slovensku, odpoveď je jasná - Škoda Kodiaq. Nedávno sa tento rodinný dostavník podrobil faceliftu a už odhaľuje aj cenu a výbavu. Sedem a pol miliardy za Lamborghini: Koncern Volkswagen dostal ponuku na predaj značky Lamborghini za 7,5 miliardy eur. Záujem prejavilo švajčiarsko-britské konzorcium zložené z Quantum Group a londýnskej investičnej firmy Centricus Asset Management.

Koncern Volkswagen dostal ponuku na predaj značky Lamborghini za 7,5 miliardy eur. Záujem prejavilo švajčiarsko-britské konzorcium zložené z Quantum Group a londýnskej investičnej firmy Centricus Asset Management. Za čo sa oplatí priplatiť: Čaro príplatkovej výbavy je v tom, že každý má trochu iné nároky a očakávania od nového auta. Pozreli sme sa na desať prvkov pre bezpečnejšie aj pohodlnejšie cestovanie.

