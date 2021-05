Rezort zdravotníctva urýchli prístup k novým liekom

Po schválení zmeny by sa na trh mohli dostať desiatky nových, v zahraničí bežne využívaných liekov.

28. máj 2021 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Proces príchodu nových liekov na trh by sa mal zrýchliť. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.

Nový mechanizmus by mal umožniť sprístupnenie nových, aj v zahraničí bežne využívaných liekov. Potvrdila to Jana Ježíková, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva.

Rezort chce nastaviť nový systém na zjednodušenie dostupnosti liekov.

"Výsledkom toho bude, že na trh by mali prísť lieky, ktoré patria do modernej liečby," spresnila Ježíková.

Po schválení zmeny by sa na trh mohli dostať desiatky nových, v zahraničí bežne využívaných liekov. Ježíková zdôraznila, že pôjde len o tie lieky, ktoré majú reálny klinický prínos.

Dodala, že v uplynulých desiatich rokoch sa príchod inovatívnych liekov na Slovensko zastavil.

Ministerstvo tak plánuje upraviť výnimkový režim liekov. Väčšina liekov, pri ktorých museli pacienti žiadať o výnimku, bude už na recept.

"Niektoré lieky by mali prejsť do štandardného režimu a lekári ich budú môcť bez vypĺňania žiadosti o udelenie výnimky predpísať," uviedla Ježíková.

Zmena bude podľa Ježíkovej založená na tom, že na úhrade doteraz ťažko dostupného lieku sa budú podieľať aj farmaceutické firmy.

"Teraz tu máme kategorizačný proces s pravidlami a cez tento systém neprechádzaju nové lieky. Nemôžeme byť ale krajinou, kde žijú druhoradí občania. Sme súčasťou EÚ a musíme mať prístup k liekom. Tento zákon by mal priniesť to, že vytvorí nový nástroj, ktorý funguje vo svete," skonštatovala Ježíková.

Novela zákona by sa mala podľa štátnej tajomníčky dostať do medzirezorného pripomienkového konania v lete. Novela by tiež mala zaviesť novú povinnosť pre poisťovne v prípade, ak žiadosť o schválenie výnimky neschvália.

"Chceme, aby pri liekoch na výnimku dostali poisťovne povinnosť odôvodnenia rozhodnutia v prípade, ak liek neschválili," priblížila Ježíková.

Rozhodnutie by malo byť preskúmateľné a malo by sa dať voči nemu odvolať. Zadefinujú sa tiež jasné časové pravidlá na schválenie, s cieľom skrátiť časovú dostupnosť lieku.