Si to ty, Jožko? Ako Američania hľadajú svojich predkov na Slovensku

Prečítajte si výber anglických správ o Slovensku, ktoré v uplynulom týždni najviac zaujali cudzincov.

28. máj 2021 o 15:05 The Slovak Spectator

1. Pred rokom 2015 mnohí ľudia na Slovensku nemali slovo migrant vo svojom slovníku. Potom sa všetko zmenilo, hovorí v rozhovore šéfka Migračného Informačného Centra, ktoré oslavuje 15 rokov existencie: Foreigners’ Police have made huge improvements that people usually don’t see

2. Slovenský štátny znak vyformovaný zo stromov a rómski umelci zo Slovenska v britských médiách. Prečítajte si, čo by vám nemalo uniknúť z kultúry a cestovania tento týždeň: British media impressed by Slovak Roma artists

3. Bude sa populárna design factory v Bratislave búrať? Kultúrna a architektonická obec sa bojí o osud budovy: Fears grow over fate of iconic Design Factory building

4. Kedysi sa v ňom hrávali deti, dnes sa v ňom odvolávajú ministri. Ako sa z Grasalkovičovho paláca stal Prezidentský palác: The multifunctional space that became the Presidential Palace

5. Nová kniha predstavuje najväčšie slovenské osobnosti po slovensky aj po anglicky. Medzi jej hrdinami sú aj dve rozporuplné osobnosti. Rebels, diplomats and innovators honoured as Slovak heroes in new book

6. Niektorí členovia Za Ľudí by radi videli na čele strany novú tvár. Najslabšej koaličnej strane to pravdepodobne aj tak nepomôže získať viac sympatií u voličov, zhodujú sa analytici: Za Ľudí may break up as it attempts to change its leader

7. Cestovanie v čase Covidu. Ako sa dostať cez hranice a naspäť a na čo treba myslieť pred cestou do cudziny? Guide for travelling in the coronavirus pandemic

8. Keď československí robotníci kopali v roku 1935 na košickej Hlavnej ulici, ešte netušili, že nájdu skutočný zlatý poklad: One of the European artistic gems found in the historic heart of Košice

9. Linda z Pennsylvanie hovorí v podcaste o tom, ako hľadala svojich predkov na Slovensku: During family search in Slovakia, Google Translate comes in handy

10. Si to ty, Jožko?! Potomkovia slovenských emigrantov v Amerike hovoria prečo a ako hľadajú svojich predkov na Slovensku. Osobné stretnutie s príbuznými sa podarí zorganizovať len málokomu: As they age, Americans’ desire to reconnect with Slovakia grows

