Opozícia chce informovať o správe SIS, koalícia vidí otázku zverejnenia inak

Kollár požiadavky poslancov na zbavenie mlčanlivosti nepovažuje za správne.

29. máj 2021 o 12:06 TASR

BRATISLAVA. Opozícia chce informovať o správe Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú poslancom na stredajšej mimoriadnej schôdzi prečítal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Predstavitelia opozície hovoria o závažných podozreniach z ovplyvňovania a manipulovania vyšetrovania. O zbavenie mlčanlivosti požiadali viacerí poslanci Smeru. Predseda strany Robert Fico nevylúčil, že správu prečítajú a odvolajú sa na zákon.

Súvisiaci článok Kollár čítal poslancom tajnú správu SIS. Veria jej obsahu? (anketa) Čítajte

Koalícia otázku zverejnenia vidí inak. Odmieta i náznaky opozície, že sa správa týkala trestných činov konkrétnych politikov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kollár už povedal, že niektoré veci sú dôverné, tajné alebo prísne tajné z určitého dôvodu. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o značne posunutej interpretácii informácií zo strany opozície.

Kollár požiadavky poslancov na zbavenie mlčanlivosti nepovažuje za správne. Utajenie niektorých informácií označil za opodstatnené a poslancom umožnil do správy SIS nahliadnuť.

"Už sa dostali ku mne informácie, že niekto niečo začal púšťať na verejnosť," uviedol s tým, že úniky nepovažuje za šťastné. Podozrenia, že by v prostredí orgánov činných v trestnom konaní mohla pôsobiť skupina ovplyvňujúca a manipulujúca vyšetrovania či výpovede svedkov, nepotvrdil ani nevyvrátil.

Fico tvrdí, že koalícia má strach, keď im nechce umožniť informovať o správe. Strana konzultuje s odborníkmi ustanovenie zákona o ochrane utajovaných skutočností, ktoré má podľa Fica hovoriť, že nejde o utajovanú skutočnosť, ak ide o informáciu hovoriacu o trestnej činnosti verejných činiteľov.

Sme tvrdí, že práve o tomto správa hovorí, a preto nevylučujú, že ju jednoducho prečítajú. "Povieme, že je to informácia o trestnej činnosti verejných činiteľov. V prípade, že nás budú chcieť za to pozatvárať, budeme sa brániť výkladom tohto zákona o ochrane utajovanej skutočnosti," vyhlásil.

Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zvažovali aj odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Informácia, ktorá zaznela, bola taká závažná, že to musí mať ďalšie konzekvencie a za túto situáciu musí niekto niesť zodpovednosť," povedal Pellegrini počas týždňa. Rovnako hovorí, že zo správy vyplýva existencia skupiny, ktorá má zadokumentovaný určitý modus operandi a je schopná z titulu svojho postavenia v silových zložkách či OČTK manipulovať vyšetrovania káuz, výpovede svedkov aj dať niekoho do väzby. Javí sa podľa neho, že najvyšší predstavitelia štátu o tom vedeli, nekonali a niektorým to možno vyhovovalo.

"Kolegovia z opozície tancujú na hrane zákonnosti," vyhlásil Šeliga. "Nič v tej správe nebolo také, že by SIS povedala, že nejakí politici tu robia politické objednávky. Toto je bohapusté klamstvo Fica, ktoré sa mu hodí a ktorý pol roka rozpráva, že sú tu politickí väzni," zdôraznil. Ak ale majú Fico či Pellegrini informácie, mali by podľa Šeligu podať trestné oznámenie na kompetentné orgány.

V súvislosti s ich pokusmi o zbavenie mlčanlivosti sa pýta, aký zmysel majú potom utajované skutočnosti, ak sa budú len tak zverejňovať. Otázku k pochybnostiam o ovplyvňovaní vyšetrovania rôznych káuz uzavrel tým, že verí polícii a orgánom činným v trestnom konaní.