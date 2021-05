Kollár hovorí o cirkuse v parlamente, Pellegrini o nefunkčnej koalícii

Kollár koalíciu prirovnal k manželstvu z rozumu.

29. máj 2021 o 13:51 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) hovorí v súvislosti s uplynulým týždňom o zvratoch a cirkuse v pléne.

Expremiér a nezaradený poslanec Peter Pellegrini poznamenal, že koalícia nefunguje, pretrvávajú v nej konflikty, a preto opozícia už ani nemusí niečo robiť. Za riešenie považuje predčasné voľby.

Politici to skonštatovali v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Kollár zároveň pripustil, že ak by neprešla novela štátneho rozpočtu v parlamente, alebo by mu nedovolili napríklad výstavbu nájomných bytov, koalíciu by opustil.

"Boli sme svedkami rôznych zvratov a pomerne veľkého cirkusu v pléne NRSR," povedal Kollár. Myslí si však, že aj incidenty v pléne napokon zvládli celkom dobre.

"Opozícia si tento týždeň len kúpila kolu a popkorn," reagoval Pellegrini s tým, že rozvrat krajiny pokračoval v priamom prenose. Koalícia podľa neho už ani neexistuje.

Nezhody u Remišovej

V súvislosti s nezvolením Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu parlamentu Kollár poukázal na problémy v strane Za ľudí.

Tajné hlasovanie podľa neho nemožno skontrolovať a hocikto mohol hlasovať ako chcel. Nepovedal, či podľa neho hlasovali proti Lehotskému vlastní poslanci.

"To sú hypotézy, mohol to urobiť hocikto," poznamenal. Za klub Sme rodina boli dohodnutí na jeho podpore. Verí, že keď si strana Za ľudí vyrieši vnútornú situáciu, Lehotského zvolia.

Pellegrini pripomenul, že koalícia má ústavnú väčšinu a keby aj celá strana Za ľudí bola proti, mali mať dosť hlasov na jeho zvolenie. Koalícia si podľa neho nedôveruje navzájom.

Manželstvo z rozumu

Kollár koalíciu prirovnal k manželstvu z rozumu. Považuje ale za zodpovednosť politikov udržať vládu celé štyri roky po voľbách. Verí, že partneri preto urobia všetko. Sám by koalíciu opustil a hovoril o predčasných voľbách len vtedy, keby boli vláda a parlament nefunkčné a neprechádzali by zákony, alebo by mu nedovolili stavať nájomné byty.

Pellegrini poznamenal, že Kollár ako predseda parlamentu drží chrbát premiérovi, a teda necháva pri moci ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Práve tento totiž podľa neho stále riadi krajinu. Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) nepovažuje za autonómneho a označil ho za komentátora diania vo vláde.

Podľa Kollára Pellegrini svojimi tvrdeniami priznal, že ani on ako premiér nebol autonómny a bol podriadený šéfovi Smeru Robertovi Ficovi. Poznamenal, že si to ale o ňom nemyslí, rovnako ako si to nemyslí o Hegerovi.

Pripomenul ale Pellegrinimu jeho snahu presadiť stratifikáciu nemocníc s exministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou, ktorú Fico stopol. Kollár tému uzavrel tým, že moc držia v rukách všetky štyri koaličné strany a Hegera považuje za dobrého premiéra.

Pellegrini odmietol paralelu medzi ním a Hegerom. "Fico, keď podal demisiu, neostal ministrom," podotkol. Otázne podľa neho je, do akej miery Heger preukáže autonómiu. Pripomenul pritom cesty súčasného ministra financií do zahraničia.