Ravasz opustil predsedníctvo Mosta-Híd, Sólymos víta, že ostal v strane

Ravasz odchod odôvodňuje aj zdĺhavými rokovaniami medzi maďarskými stranami.

29. máj 2021 o 17:17 TASR

BRATISLAVA. Bývalý splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ábel Ravasz skončil v predsedníctve strany Most-Híd.

Ravasz svoj odchod odôvodňuje aj zdĺhavými rokovaniami medzi maďarskými stranami na Slovensku.

Predseda Mosta-Híd László Sólymos označil rokovania za náročné. Konflikty medzi stranami Most-Híd a SMK podľa neho nie je možné vyriešiť za niekoľko mesiacov. Je mu ľúto, že Ravasz končí v predsedníctve. Teší ho ale, že Ravasz ostáva v strane.

"Rokovania medzi maďarskými stranami sa ťahajú už od roku 2019. Som presvedčený, že naša strana sa ideovo zničí, ak naďalej bude participovať na tomto zdĺhavom procese," argumentuje Ravasz.

Skonštatoval, že medzitým sa maďarská politická scéna radikalizuje, stáva sa závislou od Budapešti a stráca spojencov. Tvrdí, že voliči Mosta-Híd si zaslúžia viac, ako takúto agóniu. Ravasz dodal, že v budúcnosti chce naďalej pracovať na zabezpečení politickej reprezentácie pokojného spolunažívania národností ako prezident Inštitútu Mateja Bela.

Sólymos reagoval tým, že o náročnosti spájania maďarských strán a odstránenia rozdielov vedeli už dávno. "Chcel som, aby nová strana vznikla do konca roka 2020. To sa nestalo. Napriek tomu si nemyslím, že je čas hodiť uterák do ringu. Všetci vieme, že ide o viac, než o personálne ambície niektorých osôb," poznamenal.