Dnes bude premenlivá oblačnosť, s teplotami do 21 stupňov

Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky.

31. máj 2021 o 8:15 SITA

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku premenlivá, ráno a k večeru lokálne len malá oblačnosť. Postupne sa miestami môžu vyskytnúť prehánky, ojedinele aj búrky a od nadmorskej výšky 1 800 metrov sneženie.

Na západe budú zrážky len ojedinele. Ráno sa môže výnimočne tvoriť aj hmla. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 21 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 4 stupňov.



Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 13 metrov za sekundu (45 km/h). Na strednom Slovensku miestami slabý vietor.



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5, pri búrkach ojedinele okolo 10 milimetrov a nad 2 000 metrov nad morom do 10 centimetrov snehu.