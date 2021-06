Sulík nevie povedať, či udalosti v strane Za ľudí ohrozia koalíciu

Strana SaS urobí všetko pre zachovanie koalície.

2. jún 2021 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík nevie povedať, či udalosti v strane Za ľudí ohrozia koalíciu. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády s tým, že SaS spraví všetko pre to, aby koalícia naďalej fungovala.

„Kde je vôľa, tam je cesta. Ak aj ostatné koaličné strany prejavia ochotu, tak koalíciu môžeme udržať," priblížil Sulík. Aktuálne dianie v strane Za ľudí označil za internú záležitosť strany a SaS si to bude podľa jeho slov ctiť aj naďalej. Ak by však strana Za ľudí odišla z koalície, SaS by ju nenasledovala.

„Vnútrokoaličný rozpor nie je dôvodom, pre ktorý by sme mali z koalície odísť," dodal šéf liberálov.